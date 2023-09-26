США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений

ЦАМТО, 25 сентября. США и Вьетнам ведут переговоры по согласованию крупного пакетного соглашения по закупке вооружений Ханоем, который может быть реализован в 2024 году, включая продажу эскадрильи истребителей F-16.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника, администрация Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по реализации крупнейшей в истории этой страны сделки. Источники издания отмечают, что данная сделка направлена на то, чтобы Вьетнам имел более прочные позиции в споре с Китаем за островные территории в Южно-Китайском море. Кроме того, она частично решит проблему ориентации Ханоя на российские вооружения.

По данным Reuters, переговоры по сделке находятся на ранней стадии, точные условия еще не обсуждались, и в итоге окончательные договоренности могут быть и не достигнуты. Тем не менее, этот вопрос был главной темой официальных переговоров между Вьетнамом и США в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в течение последнего месяца.

По словам одного из источников агентства, Вашингтон рассматривает возможность структурирования условий финансирования для дорогостоящей американской продукции военного назначения, что могло бы помочь испытывающему нехватку в денежных средствах Ханою избежать его традиционной зависимости от более дешевого российского вооружения.

Вьетнам ежегодно тратит около 2 млрд. долл. на импорт оружия и Вашингтон надеется, что в долгосрочной перспективе вьетнамское правительство сможет переориентировать часть этих расходов на закупку американских ВиВТ или их союзников и партнеров, особенно Южной Кореи и Индии.

На данный момент стоимость американского оружия, а также обучение его использованию являются серьезным препятствием для Вьетнама. Как считает Reuters, это одна из причин, почему Вьетнам закупил американского вооружения менее чем на 400 млн. долл. за последнее десятилетие.

Reuters отмечает, что война на Украине осложнила отношения Ханоя с Москвой, затруднив доступ к поставкам ВиВТ и запасным частям. Однако Вьетнам продолжает активно вести переговоры с Москвой о новом соглашении по поставкам вооружений, которые могут спровоцировать санкции США в отношении Вьетнама.