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Известия.ru

В Финляндии назвали необычным пуск ракеты корветом ВМФ РФ в Балтийском море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Аналитик Мункки: пуск ракеты корветом ВМФ РФ в Балтийском море является необычным

Пуск ракет в Балтийском море, который произвел Военно-морской флот (ВМФ) России в ходе учений, является «не самым обычным делом» для военных маневров. Это отметил 20 сентября старший преподаватель кафедры военно-морских наук в Университете национальной обороны Финляндии Ансси Мункки.

Как отметил эксперт, хотя учения России со стрельбами и нельзя назвать уникальными, они все-таки проходят не каждый год.

«Ракетные стрельбы, особенно в Балтийском море, организовать достаточно сложно. Они (Минобороны РФ. — Ред.) всегда хотят сделать это таким образом, чтобы не подвергать опасности окружающих», — отметил он в интервью газете Ilta-Sanomat.

Издание отмечает, что российское военное ведомство, проводя учения, заранее предупредило, что за сохранностью боеприпасов будет следить десяток судов. В связи с учебными стрельбами морскому и воздушному движению были сделаны соответствующие уведомления о возможной опасности.

«Всякий раз, когда русские используют тяжелые боеприпасы, они объявляют о заповедных зонах и объявляют их опасными для судоходства. Это нормальная практика, так делают во всем мире», — добавил Мункки.

В свою очередь председатель комитета обороны парламента Юкки Копра указал, что при желании Россия с помощью своих военно-морских учений могла бы «оказать давление» на Финляндию, добавляет «Газета.Ru».

В августе в акватории Балтийского моря проходили военно-морские учения «Океанский щит – 2023» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. К ним было привлечено порядка 6 тыс. военных, более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, а также три десятка летательных аппаратов морской авиации.

В Минобороны отмечали, что в ходе учения были отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. Всего было выполнено более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

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