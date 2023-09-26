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ЦАМТО

ВМС Пакистана передан головной корвет класса MILGEM

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Источник изображения: Фото: Cem Dogut

ЦАМТО, 25 сентября. В Стамбуле 23 сентября на предприятии Istanbul Naval Shipyard состоялась официальная церемония передачи ВМС Пакистана корвета (280) "Бабур" проекта MILGEM.

Мероприятие состоялась в присутствии министра обороны Турции Яшара Гюлера и министра обороны Пакистана Анвара Али Хайдера.

В ходе мероприятия выступавшие официальные лица акцентировали внимание на укреплении пакистано-турецких отношений и развитии сотрудничества министерств обороны двух стран, компании ASFAT и командования ВМС Пакистана.

В тот же день состоялась церемония спуска на воду двух патрульных кораблей класса Hisar, предназначенных для ВМС Турции.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада" с консорциумом турецких компаний, возглавляемым ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company). Точная стоимость заказа не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. По условиям контракта, два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачи. Соглашение предусматривает передачу Пакистану соответствующих технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, подготовку инженерного состава.

Резка первой стали для постройки головного корвета, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Он был спущен на воду в августе 2021 года. Закладка киля второго корвета, (281) "Бадр", состоялась на предприятии KSEW в Пакистане 25 октября 2020 года, спуск на воду прошел 20 мая 2022 года. Согласно планам, он будет поставлен ВМС Пакистана в начале 2024 года.

Третий корвет, (282) "Хайбар", был спущен на воду 25 ноября 2022 года на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле. Его поставка запланирована на август 2024 года.

Спуск на воду четвертого корабля, (283) "Тарик", состоялся на верфи KSEW 2 августа 2023 года. Как планируется, строительство всех кораблей будет завершено в феврале 2025 года.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями, расчетная скорость – более 26 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
LM2500
Компании
KSEW
Проекты
2020-й год
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