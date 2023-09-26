Войти
ЦАМТО

Министры обороны и промышленности Казахстана обсудили перспективы развития ОПК

459
0
0
Министерство обороны Республики Казахстан
Министерство обороны Республики Казахстан.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 сентября. В оборонном ведомстве Казахстана состоялось межведомственное совещание министерств обороны и промышленности и строительства РК, руководителей предприятий ОПК, где были всесторонне обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения.

С учетом текущей геополитической ситуации, санкционными ограничениями, нарушением логистических связей, обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок, с учетом военно-экономической безопасности государства.

Также были затронуты вопросы технического сопровождения и ремонта имеющегося парка вооружения и военной техники, освоение и локализация производства современных образцов ВВТ и боеприпасов.

"Министерство обороны, как основной получатель продукции государственного оборонного заказа, готово поддержать развитие производств, при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям", – сказал министр обороны.

Как отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков, роль Министерства промышленности и строительства, как уполномоченного органа в сферах военно-технического сотрудничества и ОПК, первостепенна. Министерство обороны данный вопрос уже прорабатывает, необходимо объединить усилия. Важную роль в налаживании новых производств военной продукции должен сыграть Фонд развития ОПК, финансирование из которого должны получить только действительно востребованные проекты в интересах обороны.

В ходе совещания министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев заявил, что перед ведомством стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта ВВТ – до 55%, модернизации – до 35%, современных производств – до 70%. Реализация поставленных задач будет достигнута за счет расширения военно-технического сотрудничества, а также предоставления кредитов по низкой ставке предприятиями оборонной промышленности через Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.

Как отметили в Минобороны Казахстана, в своем Послании народу Казахстана 1 сентября т.г. "Экономический курс справедливого Казахстана" Глава государства озвучил вопросы обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой, развития оборонно-промышленного комплекса, а также создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

В рамках реализации этих поручений, 23 сентября было проведено межведомственное совещание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Казахстан
Похожие новости
12.04.2021
Рогозин представит "Сферу" и лунную программу на совещании у Путина по космосу
24.03.2021
Минпромторг заявил о планах более 40 стран поучаствовать в авиасалоне «МАКС»
17.03.2021
Члены ОДКБ обсудили организацию совместных мероприятий в 2021 году
06.06.2014
Cамострел Украины. Киев добивает свою «оборонку», разрывая сотрудничество с РФ в этой сфере
29.05.2014
Россия отправит в Азербайджан новую партию танков Т-90С в августе текущего года
27.05.2014
На KADEX-2014 Укроборонпром представил версию модернизированного БТР-3Е1
22.05.2014
В 2013 году по линии «Рособоронэкспорта» было поставлено более 140 вертолетов типа Ми-17 и Ми-35М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 12:13
  • 2648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 12:02
  • 55526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 09:17
  • 46
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 17:31
  • 39
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 25.09 16:45
  • 0
В Беларуси налаживают производство иранских дронов
  • 25.09 15:34
  • 1
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 25.09 12:00
  • 1
Forbes: российские беспилотники вывели из строя два шведских танка Strv 122
  • 25.09 11:40
  • 1
"Длинная рука" российских "стратегов": чем бомбардировщики ВКС РФ поражают цели на Украине
  • 25.09 11:02
  • 1
Поляки провели перестановку командующих на восточном фланге НАТО
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.