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ЦАМТО

В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ

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Флаги стран ШОС и СНГ
Флаги стран ШОС и СНГ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 25 сентября. В период с 19 по 21 сентября в Туле состоялось 57-е заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны и проведен учебно-методический сбор командующих войсками ПВО вооруженных сил государств – участников СНГ.

В мероприятиях приняли участие представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Заседание координационного комитета проведено в Конгресс-центре парка "Патриот".

В ходе заседания рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы развития Объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ.

Основное внимание уделено военно-техническим аспектам адаптации Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Участники заседания обменялись наработанным опытом военно-технического сотрудничества, обсудили его состояние и дальнейшее развитие.

Детально обсуждены перспективные направления проведения научных исследований в области воздушно-космической обороны и выработаны единые подходы их реализации. Решение новых научных задач будет осуществляться профильными базовыми организациями государств – участников СНГ во взаимодействии с научно-исследовательскими учреждениями министерств обороны стран Содружества.

В числе приоритетных обстоятельно рассмотрены вопросы подготовки военных специалистов, научных и научно-педагогических кадров для войск противовоздушной обороны. В этом направлении Координационный Комитет продолжит наращивать усилия с учетом реальной потребности национальных вооруженных сил.

Ключевая роль в подготовке военных кадров отводится Военной академии воздушно-космической обороны (г.Тверь), базовой организации государств – участников СНГ по подготовке военных кадров для Объединенной системы противовоздушной обороны.

По поручению координационного комитета в следующем году академия организует учебные сборы с различными категориями офицеров войск ПВО и первую Международную военно-практическую конференцию по актуальным вопросам организации и ведения ПВО в современных условиях.

Учитывая военно-техническую направленность заседания комитета, в рамках учебно-методического сбора было организовано ознакомление командующих войсками противовоздушной обороны с широким ассортиментом продукции военного назначения и процессом его производства на предприятиях военной промышленности.

Военные делегации стран Содружества посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова", АО "Тулаточмаш", АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" и ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела".

С учетом опыта боевого применения российского вооружения, военной и специальной техники, в том числе в ходе специальной военной операции, посещение предприятий российского ОПК стало информативным и вызвало в экспертной среде большой профессиональный интерес, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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