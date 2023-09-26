Войти
ЦАМТО

Рейтер: США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета оружия

458
0
0
Президент США Джо Байден пожимает руку председателю Национальной ассамблеи Вьетнама Выонгу Динь Хюэ
Президент США Джо Байден пожимает руку председателю Национальной ассамблеи Вьетнама Выонгу Динь Хюэ.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

ЦАМТО, 25 сентября. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между двумя странами.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.

"Пакет вооружений (в рамках сделки – прим. ред.) предусматривает, в том числе, продажу Ханою партии американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море", – говорится в публикации.

По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены.

Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.

Как напоминает "РИА Новости", президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов США, в том числе из руководства компаний-производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
США
Продукция
F-16
Похожие новости
08.08.2022
На Западе рассказали, почему Вашингтон боится Россию
17.07.2017
Даже муха не пролетит
12.02.2015
Аргентинцы проверят истребители J-10 на границе с Вьетнамом
17.01.2013
ВВС Венесуэлы
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
01.09.2011
Крылатый леопард из поднебесной
02.06.2009
Авиарынок: многоцелевые тактические истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 12:13
  • 2648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 12:02
  • 55526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 09:17
  • 46
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 17:31
  • 39
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 25.09 16:45
  • 0
В Беларуси налаживают производство иранских дронов
  • 25.09 15:34
  • 1
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 25.09 12:00
  • 1
Forbes: российские беспилотники вывели из строя два шведских танка Strv 122
  • 25.09 11:40
  • 1
"Длинная рука" российских "стратегов": чем бомбардировщики ВКС РФ поражают цели на Украине
  • 25.09 11:02
  • 1
Поляки провели перестановку командующих на восточном фланге НАТО
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.