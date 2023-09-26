Рейтер: США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета оружия

ЦАМТО, 25 сентября. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между двумя странами.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.

"Пакет вооружений (в рамках сделки – прим. ред.) предусматривает, в том числе, продажу Ханою партии американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море", – говорится в публикации.

По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены.

Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.

Как напоминает "РИА Новости", президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов США, в том числе из руководства компаний-производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.