Северный флот провёл в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела в Арктике учение по противодействию безэкипажным катерам условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский" отработали действия по защите отряда кораблей в случае угрозы применения противником безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 7500 морских миль.