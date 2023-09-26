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Интерфакс-АВН

Северный флот провёл в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела в Арктике учение по противодействию безэкипажным катерам условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский" отработали действия по защите отряда кораблей в случае угрозы применения противником безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 7500 морских миль.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БДК 775
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
СФ
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