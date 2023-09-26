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Интерфакс-АВН

На Урале завершились учения РВСН с "Ярсами"

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БПДМ "Тайфун-М"
БПДМ "Тайфун-М".
Источник изображения: Коротаев Артем / ТАСС

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники были задействованы в командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением, сообщило Минобороны РФ.

В ходе учения отрабатывался обширный перечень задач и вводных, в том числе по противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных формирований (ДРФ) в районах дислокации войск, говорится в сообщении.

"Ракетные полки, оснащенные ПГРК "Ярс", совершали интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования", - сообщает Минобороны.

Также была задействована перспективная специальная техника, в том числе инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ-защиты.

"Для поиска и борьбы с ДРФ применялись вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами", - сказали в оборонном ведомстве.

Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования "Листва", говорится в сообщении.

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