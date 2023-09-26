Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Тридцать восьмая бригада морской пехоты вооруженных формирований киевского марионеточного режима получила почти четыре десятка сочлененных бронетранспортеров BvS 10 Viking.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", эти БТР прибыли в "горячую точку" из Нидерландов. В настоящее время они находятся вдали от линии боевого соприкосновения, и, по всей видимости, их будут использовать в период осенней распутицы, так как такая техника обладает высокой проходимостью.

BvS 10 Viking первоначально создавались в Швеции для британских морпехов. В конструкции учтен опыт разработки и эксплуатации не обладающего броней Bv206.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вес переднего звена - 5000 кг, заднего - 3500 кг. Дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом обладает мощностью 285 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 65-70 км/ч. Такие бронетранспортеры могут преодолевать вплавь водные преграды со скоростью 5 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Вместимость - до двенадцати человек.

В качестве вооружения возможно использование нескольких типов пулеметов, в том числе 12,7-мм Browning M2 или 40-мм автоматического гранатомета Mark 19. Для создания дымовых завес имеются специальные гранатометы.

Бронированная защита в базовой версии защищает от пуль и осколков, однако может быть усилена, например, установкой решетчатых противокумулятивных экранов.

Российская армия, в свою очередь, обладает различными модификациями двухзвенных гусеничных вездеходов, в том числе бронированными. Они способны выполнять боевые задачи практически на любой местности.

Алексей Моисеев