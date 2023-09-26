Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило"

Военные весной 2024 года начнут испытания беспилотного броневика "Зубило"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" планируется передать на испытания российской армии весной 2024 года, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Впервые данную машину представили в августе на военно-техническом форуме "Армия-2023".

"Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года "Зубило" передадут на испытания в ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "Камаза" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, – в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.

Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.