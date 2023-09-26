В Финляндии оценили пуск российской ракеты в Балтике

Старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки прокомментировал серию стрельбы по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут», которую произвел экипаж корвета «Стойкий». Об этом Мункки рассказал в беседе с газетой Ilta-Sanomat.

Мункки оценили пуск российской ракеты в Балтике и назвал его не самым обычным делом во время учений ВМФ России. Он подчеркнул, что это событие не является уникальным, однако происходит не каждый год. По словам аналитика, обычно отработка пуска ракет связана с техническими, учебными и другими причины.

При этом председатель комитета обороны парламента Финляндии Юкки Копра отмечал, что при желании с помощью военно-морских учений Россия могла бы повлиять на Финляндию. По его мнению, проведение учений в особых зонах усложняет вхождение судов в финские порты. В свою очередь Мункки добавил, что ограничение судоходства в районах учений считается общемировой практикой.

Ранее сообщалось, что корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле прошла во Владивостоке на 33-м причале ТОФ.