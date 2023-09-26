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ТАСС

Источник назвал незначительными повреждения подлодки "Ростов-на-Дону"

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Атаке на Севморзавод в Севастополе
Атаке на Севморзавод в Севастополе.
Источник изображения: gazeta.ru

Собеседник агентства уточнил, что на другом пострадавшем в результате украинского удара судне - большом десантном корабле "Минск" Балтийского фота - идет оценка объема предстоящих ремонтных работ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полученные 13 сентября подводной лодкой "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте", - сказал он.

13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу, где находились на ремонте два корабля. Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, два корабля ВМФ, поврежденные в результате удара, "будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Как уточнил собеседник агентства, плановый ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" на Севморзаводе должен был продлиться несколько месяцев.

По его словам, на другом пострадавшем в результате украинского удара корабле - большом десантном корабле "Минск" Балтийского фота - в настоящее время ведутся работы по расчистке поврежденных отсеков, идет оценка объема предстоящих ремонтных работ.

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" - вторая в серии из шести подводных лодок, построенных на "Адмиралтейских верфях" для ЧФ. Ранее сообщалось, что первая подлодка в серии - "Новороссийск" - находится в ремонте на Кронштадтском морском заводе. Как минимум одна лодка находится в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России. 

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Россия
Украина
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Севморзавод
Проекты
ЧФ
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