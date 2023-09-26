Общественные деятели Германии предложили уважительный к России мирный план

BZ: опубликован полный текст мирных инициатив общественных фигур ФРГ по Украине

Предлагаем полный текст выступления в Berliner Zeitung ряда общественных деятелей Германии с конкретными предложениями о мире на Украине. Они примечательны отсутствием обвинений в адрес России, учетом ее интересов. Среди авторов — Хорст Тельчик*, ведущий политик эпохи Гелмута Коля.

Авторы: профессор Петер Брандт (Peter Brandt), профессор Хайо Функе (Hajo Funke), генерал в отставке Харальд Куят (Harald Kujat), профессор Хорст Тельчик (Horst Teltschik).

Самозащита законными методами и стремление к справедливому стабильному миру – это не взаимоисключающие понятия.

Право на самооборону, гарантированное 51 статьёй Устава ООН, не освобождает Украину и поддерживающие её государства от обязанности соблюдать определенные правила цивилизованного поведения – обязанности не в последнюю очередь перед самим украинским народом. Украина и союзники обязаны вести себя разумно, не поощрять рост бессмысленного насилия и разрушения. Не снимается с Украины и союзников также задача добиваться справедливого и стабильного мира. И даже во время боевых действий – даже особенно во время во время боевых действий – необходимо не прекращать и не ослаблять постоянные поиски дипломатических путей для разрешения конфликта.

Эти же требования применимы как к непосредственным участникам конфликта на Украине, так и к Германии, у которой в конституции есть отдельный пункт о стремлении к миру. 2 марта 2022 года, спустя всего несколько дней после начала Специальной военной операции ВС РФ, правительство ФРГ поддержало предложенную Украиной и принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию, призывающую к "мирному урегулированию конфликта между Российской Федерацией и Украиной посредством проведения политического диалога, переговоров, посреднической деятельности и при помощи иных мирных средств". 23 февраля 2023 года государства-члены ООН и работающие под её эгидой международные организации в расширенной резолюции призвали "удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". О подобной ответственности должно помнить в первую очередь и украинское правительство, которое сейчас, к сожалению, отказывается от дальнейших переговоров с Россией.

До настоящего времени ВСУ при всеобъемлющей помощи западных стран удавалось сдерживать наступление российских вооружённых сил. Однако вряд ли стоит оставлять за Украиной право единолично принимать решения о выборе средств, которые должны применяться и тратиться, чтобы Киев мог и далее вести лишённую смысла и достижимых политических целей войну. Сегодняшняя ожесточённая активизация действий на фронте уже привела к многочисленным потерям ВСУ в живой силе, к жертвам среди гражданского населения, к массовому разрушению украинской инфраструктуры. Чем дольше идут военные действия, тем большие страдания переносит народ Украины и тем больше страна постепенно скатывается в разруху – а значит, и тем призрачнее становится надежда достичь справедливого и стабильного мира, который полностью обезопасил бы Украину и поддерживающие её государства. Ситуация тем временем усугубляется из-за возможности нового наступления вооруженных сил России, с включением в зону поражения инфраструктуры города Одессы, а также в связи со вновь разгоревшимся конфликтом вокруг приостановки действия зерновой сделки.

Начиная с 4 июня текущего года ВСУ ищут способ преодолеть глубоко эшелонированные оборонительные укрепления российской армии и блокировать все связывающие Крым с российским "материком" пути. Цель – отрезать российскую армию от логистического центра, которым является Крым. Украинская армия несёт в боях значительные потери – как в живой силе, так и в технике, в том числе поставленной западными союзниками. Но до сих пор ВСУ не достигли какого-либо вразумительного успеха.

Провал наступления заставит нас считаться с таким развитием событий: Украина станет добиваться того, чтобы за поступающим к ней западным оружием последовали и западные военнослужащие. Причиной этому тот факт, что даже запланированные союзниками поставки вооружений не могут возместить огромный ущерб, наносимый живой силе ВСУ. Россия же, в свою очередь, задействовала далеко не весь контингент собственных вооружённых сил. Представляется вполне очевидным, что Россия будет и впредь противостоять украинскому констрнаступлению с целью защитить новоприсоединённые территории и достичь всех целей Специальной военной операции.

В этом конфликте не может быть победителя

В определённый момент стало понятно, что ни Россия, ни Украина не способны одержать верх в этом противостоянии – потому как ни одна из политических целей, ради которых они сража.тся, не может быть достигнута. С поставками западными союзниками оружия и боеприпасов, с подготовкой украинских военных западными специалистами – со всем этим Украине не удаётся победить Россию на поле боя. Даже столь давно и столь поныне упорно требуемые крылатые ракеты, прославляемые дилетантами, не смогут стать заветным "чудо-оружием", которое изменит стратегическую обстановку в пользу Украины.

Зато все новые поставки западного оружия повышают риск того, что события пойдут по самому неблагоприятному сценарию. При этом сценарии эскалация достигнет таких высот, что приведет к прямому столкновению НАТО и России со вполне реальной опасностью ядерной войны в Европе, хотя и Россия, и США хотели бы этого избежать.

Допускать подобное развитие событий нельзя. Мы должны действовать прежде всего потому, что сама Украина больше всех заинтересована в том, чтобы как можно скорее перейти к режиму прекращения огня, который может стать первым шагом на пути к мирным переговорам. И аналогичным образом в таком развитии событий заинтересованы европейские государства, которые поддерживают Украину без оговорок. Дело в том, что такая поддержка осуществляется без какой-либо чёткой стратегии и плана. А всё усугубляющаяся усталость и потери ВСУ тем временем создают риск того, что конфликт на Украине может перерасти в полномасштабную европейскую войну за Украину. К сожалению, Украина повышает ставки и делает подобный исход вполне реальным, используя поставленное её западными союзниками оружие для нанесения ударов по российской стратегической инфраструктуре, – как, например, атаки на Крымский мост или удар по связанному со стратегическим ядерным потенциалом России аэродрому в городе Энгельс, Саратовская область. Странам Запада необходимо осознать, что их могут просто вынудить вмешаться в конфликт. Как? Хотя бы тем, что заставят задействовать своих солдат и вооружение, чтобы предотвратить полный крах украинской армии. А уверенность в том, что опасность такого краха реальна, на Западе всё крепнет. (Цитируем заголовок Daily Telegraph: "Украина и Запад столкнулись с опасностью разгрома".)

Можно ли вести переговоры с Путиным?

До сих пор нет ни единого аргумента в пользу того, что политическая цель СВО заключается в захвате Россией всей территории Украины и в дальнейшем нападении РФ на страны НАТО; нет ни единого признака того, что Россия и Соединённые Штаты готовились бы к подобному развитию событий. Впрочем, с точки зрения военной стратегии, нельзя однозначно утверждать, что ВС РФ не планируют дальнейшего продвижения на запад от нынешней линии фронта – ведь мосты через реку Днепр так и не были ими уничтожены, хотя в текущих условиях это принесло бы российской армии определённые преимущества. Владимир Путин уверенно отвергает все обвинения в том, что он, как это часто утверждается, преследует империалистические цели и желает реставрации Советского Союза. Известна его фраза: "У того, кто не сожалеет о распаде Советского Союза, нет сердца. Но у того, кто хочет его восстановления, нет головы".

Путин был готов к переговорам с Украиной и до сих пор готов к ним – но только при том условии, что этих переговоров хотела бы и другая сторона в лице самой Украины, а также поддерживающих её западных стран, включая, конечно, США. На этот счёт Путин высказывался вполне оптимистично. Например, во время своего видеообращения по поводу частичной мобилизации от 21 сентября 2022: "О чём хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе в начале переговоров в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно, а ведь эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все эти уже вроде бы достигнутые договорённости".

Случаи, когда Путин подтверждал свою открытость диалогу

Схожим образом высказался Путин и 30 сентября 2022, во время принятия в состав РФ новых территорий: "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, прекратить ту войну, которую киевский режим развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано".

17 июня 2023 Путин заявил африканской делегации: "Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон".

Газета "Die Welt" в июне 2023 выпустила подробную статью о том, что тема переговоров обсуждается и в российских СМИ – хотя журналисты при объяснении этого явления исходили, что это обсуждение запущено с разрешения политического руководства РФ. Мирная инициатива африканских стран, выдвинутая во время визита делегации в Россию, была положительно оценена и активно обсуждалась в российских СМИ. Российское информационное агентство РИА Новости выпустило развёрнутый комментарий, в котором выражалось сожаление, что прежние инициативы мирного урегулирования провалились. Главный редактор РИА Маргарита Симоньян, ранее однозначно заявлявшая о необходимости самых решительных действий ВС РФ, высказалась в поддержку режима прекращения огня и создания на Украине демилитаризированной зоны под наблюдением миротворцев ООН: "Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас… Далее провести референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться – с тем территория и остаётся. … Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом, и мне почему-то кажется, что и Президенту они не нужны".

Этот вооруженный конфликт мог бы быть предотвращен, если бы страны Запада согласились с предложением о нейтральном статусе Украины (к чему Зеленский в первые дни конфликта был вполне готов), отказались бы от идеи принять Украину в НАТО и обеспечили бы реализацию тех положений Минских соглашений, которые касаются прав русскоязычного населения Украины. Вторая возможность: конфликт мог быть завершен уже к апрелю 2022 года, прими Запад результаты переговоров в Стамбуле. И сейчас вновь именно Запад (разумеется, с особой ролью США) мог бы взять на себя начало важнейшего дела – прекращения боевых действий с последующим курсом на переговоры о долговременном мире.

Что это значит – найти выход

Борьба между империями, чувство национального превосходства и невежество развязали Первую мировую войну, которая явила собой прародительницу всех катастроф двадцатого века. И текущая война Украины не должна стать таким же печальным "стартом", изначальной катастрофой для века двадцать первого! Вступление в этот конфликт европейских стран повлечёт за собой столкновение между Россией и НАТО – вплоть до применения ядерного оружия, чего не хочет ни одна, ни другая сторона. Поэтому необходимо как можно скорее остановить эскалацию – прежде чем ситуация окончательно выйдет из-под контроля.

Для европейских стран вообще и особенно для Европейского Союза, чьё влияние на мировой политической арене во время этого конфликта (и в первую очередь из-за него) существенно снизилось, сейчас жизненно необходимо приложить все усилия для восстановления прочного мира. Только такое восстановление поможет предотвратить всеевропейскую войну. Это потребует участия виднейших политических деятелей, в числе которых должны быть президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц. Они должны будут действовать в кооперации с лидерами США и Турции. Это возможно, пока время, отпущенное на урегулирование конфликта, ещё не истекло. Точка невозврата ещё не пройдена. И главное сейчас – найти путь в обход неё.

Требования воюющих сторон

Украина:

1. Переговоры возможны только после вывода российских войск с территории Украины в границах 1991 года

2. Выплата Россией репараций

3. Привлечение к уголовной ответственности высшего руководства РФ, инициировавшего начало СВО

4. Вступление Украины в НАТО после окончания боевых действий

5. Предоставление Украине гарантий безопасности западными странами

Россия:

1. Закреплённый юридически нейтральный статус Украины как гарантия невступления последней в НАТО;

2. Запрет на размещение контингентов и военных баз НАТО на территории Украины;

3. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России;

4. Ограничение численности ВСУ в целом и ограничения на обладание отдельными видами вооружения;

5. Переговоры с США/НАТО по контролю над вооружением, в особенности по вопросу размещения баллистических ракет на территории Польши и Румынии.

После отказа Украины от стамбульских договорённостей обе стороны установили предварительные условия для возврата к переговорному процессу. Впрочем, вскоре президент Зеленский запретил вести переговоры с Россией личным указом. Более того, для того, чтобы эти переговоры принесли конкретный результат, стороны должны отказаться от своих требований, которые являются заведомо нереализуемыми. Поэтому крайне важно, чтобы все предварительные условия сторон были сняты. Китайский план урегулирования выдвигает на этот счёт достаточно благоразумное предложение: продолжить с того места, на котором когда-то остановились в Стамбуле.

Важная роль в обеспечении успеха переговоров должна быть отведена США. США должны принудить президента Зеленского к переговорам. Также США (и НАТО в целом) должны быть готовы к выработке новых договорённостей по контролю за вооружениями — в том числе к мероприятиям, направленным на укрепление взаимного доверия в военной сфере. Предложения авторов статьи выделены курсивом.

Этап 1. Режим прекращения огня

1. Совет Безопасности ООН:

— принимает, в соответствии со статьей 24 частью 1 Устава ООН, в соответствии с возложенной на него странами-членами ООН ответственностью за подержание мира и международной безопасности, временный и постоянный план режима прекращения огня и проведения переговоров с целью завершения конфликта на Украине и восстановления мира;

— устанавливает День Х для введения общего и повсеместного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Режим прекращения огня устанавливается безо всяких исключений, ограничений и специальных правил независимо от места дислокации войск и вооружения и соблюдается неукоснительно;

— вверяет Верховному комиссару ООН по вопросам мира и безопасности в Украине полномочия и ответственность за проведение в жизнь временного и постоянного планов, а также всех необходимых мероприятий, согласованных Советом Безопасности;

— утверждает размещение миротворческого контингента ООН согласно Главе 7 устава ООН и вверяет им обязанности по реализации и поддержанию режима прекращения огня, а также обговоренных сторонами мер, направленных на обеспечение безопасности.

2. В утверждённый Советом Безопасности День Х обе стороны конфликта приостанавливают все военные действия.

3. Начиная с этого момента на территорию Украины более не может быть поставлено никакого рода оружия или боеприпасов. Россия также прекращает поставки вооружения и боеприпасов своим войскам, находящимся на занятых начиная с 24 февраля 2022 территориях и в Крыму.

5. Все нерегулярные иностранные формирования, наёмники и представители спецслужб должны покинуть территорию Украины не позднее десяти дней после Дня Х.

Этап 2. Мирные переговоры

1. Мирные переговоры начинаются спустя пятнадцать дней после Дня Х, под руководством Генерального секретаря и/или Верховного комиссара ООН по вопросам мира и безопасности в Украине. Переговоры проходят в штаб-квартире ООН в Женеве.

2. Обе стороны подтверждают свои намерения вести переговоры с целью завершить вооружённый конфликт и установить справедливый и долгосрочный мир путём разрешения всех острых вопросов. Они обязуются рассмотреть программы урегулирования, предложенные Россией ООН и НАТО 17 декабря 2021 года и Украиной 29 марта 2022 года соответственно, а также опираться на достигнутые в Стамбуле договорённости для формирования последующих.

3. Принципиальные составляющие дипломатического урегулирования:

— стороны более не рассматривают друг друга как противников и обязуются вернуться к принципам равной и неделимой безопасности;

— стороны обязуются отказаться от угроз и применения силы в адрес друг друга;

— стороны обязуются не предпринимать по отношению друг к другу никаких мер по подготовке к войне;

— стороны обязуются впредь вести доверительное сотрудничество в военной сфере, оповещать друг друга о своих планах и намерениях;

— стороны соглашаются на размещение миротворческого контингента ООН на украинской территории на отдалении пятидесяти километров от российских границ (включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область в пределах их административных границ);

— стороны обязуются разрешать все острые вопросы без применения силы, через посредничество Верховного Комиссара ООН либо стран, выступающих гарантом переговоров. Право Украины на самостоятельную и коллективную самозащиту с оружием в руках, закреплённое статьёй 51 Устава ООН, остаётся незыблемым.

Россия:

— выводит свои войска с территории Украины (на позиции 23 февраля 2023);

— далее отводит свои войска на расстояние 50 километров от границы с Украиной (по состоянию на 24 февраля 2022).

Украина:

— отводит свои войска на расстояние 50 километров от границы с Россией, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области;

— провозглашает свой постоянный нейтральный статус и отказывается от вступления в любого рода военные блоки, включая НАТО. Суверенитет, территориальная целостность и государственная независимость Украины будут обеспечены соответствующими обязательствами стран-гарантов. Эти гарантии не будут распространяться на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в пределах их прежних административных границ;

— отказывается от разработки, владения и размещения ядерного оружия на своей территории

— отказывается от постоянного или временного размещения военных контингентов или любого рода военной инфраструктуры другого государства на своей территории

— отказывается от любых военных учений вооружённых сил другого государства на своей территории

— обязуется на ближайшие два года ограничить численность ВСУ.

Как обеспечить мир в регионах

Вопрос территорий Крыма и Севастополя должен в течение ближайших пятнадцати лет контролироваться дипломатически при активном участии обеих сторон и без применения военной силы.

— Будущий статус Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей должен быть определён и компромиссно согласован в ходе переговоров. Россия позволит вернуться беженцам. В том случае, если стороны не смогут прийти к обоюдно приемлемому решению, в течение двух лет после вступления в силу мирного договора под надзором Верховного Комиссара ООН по вопросам мира и безопасности в Украине будет проведён референдум, в котором путём народного голосования определится статус территорий. Иметь право на участие в референдуме будут граждане Украины, которые постоянно проживали на данных территориях на момент 31.12.2021. Россия и Украина обязуются признать результаты референдума и к концу календарного года, в который будет проведён референдум, создать необходимые конституционные условия для реализации его итогов. В том случае, если население территорий примет решение остаться в составе Украины, украинское правительство до конца года, в который будет проведён референдум, должно будет предоставить и закрепить конституционально для этого населения права меньшинств в полном соответствии с европейскими стандартами (в соответствии также с Минскими соглашениями).

— государства-гаранты, являющиеся членами Европейского союза, будут способствовать вступлению Украины в ЕС путём оказания ей помощи при проведении демократических реформ;

— база для восстановления украинской экономики и инфрастуктуры будет создана с использованием добровольных пожертвований и инвестиций;

— Россия и Украина примут участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью поддержания общеевропейского мира и стабильности и будут впредь придерживаться... Данное совещание будет проведено в течение одного года после вступления мирного договора в силу;

— договор вступает в силу с момента подписания его Россией и Украиной и пятью государствами-гарантами и ратификации договора парламентами этих стран, а также конституционного закрепления Украиной своего нейтрального и внеблокового статуса;

— никакие задержки не являются основанием для нарушения режима прекращения огня или отказа от достигнутых к этому моменту договорённостей.

Этап 3. Европейская безопасность и миропорядок

Только созданная усилиями всех европейских стран модель мирного устройства способна обеспечить независимость и безопасность Украины. Украина и Россия должны занять в этой модели каждая своё место. Архитектура новой европейской безопасности должна исключить вероятность того, что геостратегическое положение Украины и в будущем играло бы ключевую роль в соперничестве между Россией и США. Стартовой точкой в возведении подобной системы станет конференция в формате ОБСЕ, работа которой будет строиться на основных принципах Парижской хартии 1990 года. А принципы Хартии, в свою очередь, будут необходимым образом адаптированы и усовершенствованы для соответствия текущей политической обстановке.

© РИА Новости Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель оргкомитета 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Хорст Тельчик и президент России Владимир Путин

© РИА Новости Дмитрий Астахов

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Руководитель оргкомитета 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Хорст Тельчик и президент России Владимир Путин

Об авторе:

* Хорст Тельчик - немецкий политик и специалист по внешнеполитических вопросам. В 1976-1982 годах глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге, до избрания Гельмута Коля канцлером в 1982 году глава оппозиции в парламенте. Затем он стал главой отдела внешней политики в аппарате федерального канцлера Коля, отвечал за переговоры с Польшей в 1989-1990 гг. С 1999 года по 2008 год глава Мюнхенской конференции по безопасности.