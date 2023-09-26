Бойцы ЗВО рассказали детали уничтожения танков Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР

Бойцы Западной группировки войск при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет» уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР. Об этом 24 сентября рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии агентству «РИА Новости».

«Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», — сказал он.

Артиллерия попала снарядом в гусеничный каток первого танка и вывела его из строя, в это время вторая боевая машина попыталась скрыться с позиции, но застряла. После этого экипажи противника приняли решение убежать.

«Все-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности», — подытожил разведчик.

Как только улучшилась погода, российские бойцы решили нанести поражение с использованием БПЛА «Ланцет» и уничтожили оба танка.

Также разведчик уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки эвакуировать подбитую технику в ночное время. Они подогнали еще один Leopard вместе советским танком и попытались машины сцепкой, но российские бойцы не дали им это сделать с помощью артиллерии. Наблюдая за противником с БПЛА, они подпустили его к танку, затем передали координаты расчету реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», который нанес по украинским боевикам удар. В итоге противник отступил.

«Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести», — добавил российский военный.

Он уточнил, что механики-водители не чувствуют габариты машины и не знают всех ее возможностей из-за своей низкой квалификации.

Ранее в этот день российские военные вывели из строя два редких шведских танка Strv 122, которые страна передала Вооруженными силам Украины (ВСУ). Вследствие этого украинская 21-я механизированная дивизия лишилась пятой части своих лучших шведских танков.

До этого, 23 сентября, сообщалось, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера. Боевая машина была уничтожена при помощи ПТУРа (Противотанковой управляемой ракеты).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.