Как было объявлено ранее, Польша завершает подготовку к проведению «миротворческой миссии» на Украине. Помимо военных приготовлений также следует обратить внимание на информационный фон, созданный американцами и поляками на фоне проходящей Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В частности, польская сторона осудила высказывания Зеленского и отменила запланированную встречу с президентом Дудой. Кроме того, глава управления по международной политике при канцелярии президента Польши М. Пшидач подчеркнул, что Украина должна искать себе новых союзников. Он также дал понять, что Киев должен осознавать, что поддержка, которую он получает, проходит через Польшу.

Тем временем, на территории Польши активно идет завершающий этап развертывания экспедиционных сил, призванных обеспечить возвращение «Восточных Кресов» в состав Польши.

Подтверждением тому и явным признаком стратегического размещения польских сил на восточном направлении становится завершение подготовки штабов к активным боевым операциям. Например, вопреки установившейся практике, командовать литовско-польско-украинским корпусом назначен поляк полковник Петр Лисовский. Следует отметить, что начиная с 2022 года, Лисовский занимал генеральскую должность начальника штаба в самой боеспособной 18-й механизированной дивизии вооруженных сил Польши.

«Принимаю это назначение с благодарностью, мотивацией и надеждой. Благодарен, что вы доверили мне командование многонациональным объединением, и заверяю вас, что его миссия будет продолжена, а его силы справятся с теми задачами, которые нас ожидают», – заявил полковник Лисовский после вступления в должность командующего.

Перед Лисовским, командование корпусом также было в руках польского офицера – генерала Мокшицкого, который назначен на должность начальника штаба 2-го армейского корпуса, развернутого в боевые порядки на Белорусском направлении.

Необходимо подчеркнуть, что сам генерал Мокшицкий видит основной целью создания польско-украинского корпуса – оказание поддержки Украине в ее стремлении стать членом НАТО. Или, как часто выражаются западные политики: «хотя бы части ее территории».

«В настоящее время это стремление еще сильнее, чем когда-либо прежде. Я хочу использовать полученный здесь опыт на благо польских вооруженных сил и нашей страны», – заявил Мокшицкий.

Таким образом, учитывая успешную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, возможно, Украине придется столкнуться с аналогичным процессом передачи западных территорий Польше. Сейчас дело осталось за малым, подготовить международную общественность и информационное пространство, а далее за тот же день-два поляки войдут в Волынь и Галичину.

Сергей Острына