Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом.

Согласно широко распространённому мнению, фраза «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом» принадлежит легендарному американскому гангстеру Аль Капоне. Так ли это на самом деле, для нас не имеет большого значения. Главное то, что в эту парадигму, как в хорошо подогнанный футляр, до сих пор укладывается экономическая политика стран коллективного Запада в отношении африканских государств.

Благодаря слаженным действиям столпов «мировой демократии», Африке, как бывшей зоне колониального влияния, до сегодняшнего дня отводилась и отводится роль безропотного сырьевого придатка. Ресурсы её стран цинично используются при перераспределении доходов в мировой хозяйственной системе. Особенно хорошо это стало просматриваться после наглядно преподнесённых уроков для всего чёрного континента – публичной казни Муаммара Каддафи и показательного уничтожения государственности в Ливии.

Следует заметить, что и сами африканцы даже через 60 лет после обретения юридической независимости воспринимают коллективный Запад именно как неоколониалистов и наследников работорговцев, а не как экономических партнёров. Все попытки африканцев развить с ними сотрудничество до уровня получения передовых технологий ни к чему хорошему не привели.

Актуальный пример – Экваториальная Гвинея, маленькая африканская страна, богатая нефтью. 12 октября 1968 года была провозглашена её независимость от Испании. Тогда же ООН и международное сообщество, добившись своей цели, предоставили страну саму себе, под «программу структурной адаптации», навязанную Бреттон-Вудскими институтами. Иными словами «умыли руки», усугубив бедственное положение коренного населения и подготовив почву к разграблению страны.

Тем не менее, в 1996 году за счет введённых в эксплуатацию месторождений и больших запасов нефти Экваториальная Гвинея резко увеличила свои доходы. И тут же Франция стала выражать озабоченность медленными темпами её «демократизации». В свою очередь США в том же 1996 году закрыли свою дипломатическую миссию в столице, городе Малабо, – так же из-за «недемократичности процессов». Впрочем, это не помешало американским компаниям «ExxonMobil» и «Triton» продолжить свою грабительскую эксплуатацию ресурсов африканского государства. Кроме того, с завидной периодичностью у Экваториальной Гвинеи начали возникать осложнения во взаимоотношениях с соседними Габоном и Нигерией из-за территориальных споров. То есть, стало очевидно, что «белый хозяин» после доброго слова взял в руки пистолет.

Но, как бы там ни было, последние события в мировой политике и экономике недвусмысленно свидетельствуют о том, что «статус-кво» постепенно начало изменяться. Причём в лучшую для Африки сторону. Об этом недавно говорил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в ходе его официального визита в Беларусь.

«Страны континента решительно настроены выйти из-под диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков, выкачивая нефть, золото, газ, обрекая народы Африки на жалкое существование и голод», – сказал во время встречи Александр Лукашенко. «Очевидно, что Африка переживает своего рода ренессанс. На наших глазах она становится ключом к устойчивому развитию планеты в двадцать первом веке», – заявил белорусский лидер. Тогда же президент Беларуси предложил своему коллеге широкое экономическое сотрудничество на основе равноправного партнёрства. «Беларусь, в отличие от западных «демократизаторов», готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа: создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам», – озвучил своё предложение глава белорусского государства. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь три десятилетия живет под давлением Запада и категорически не приемлет любые попытки выстраивания неравноправных отношений. «Белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый, многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья», – подчеркнул президент.

В Беларуси действительно хорошо знают, что такое недобросовестное партнёрство и гангстерские способы конкуренции, характерные для коллективного Запада. За примером далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить, как в 2020-м году мятежники «раскачивали» «Беларуськалий», «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ», «Гродно-Азот» и другие флагманы белорусской экономики. Это была попытка реализации известной и хорошо обкатанной схемы – так называемой «предпродажной подготовки». Её суть: западные корпорации покупают оппозицию, та парализует предприятия стачками-забастовками, после чего они становятся банкротами. А потом приходят «инвесторы» (те же, что давали деньги оппозиции), за бесценок скупают разваливающиеся предприятия, уничтожают их, а людей выгоняют на улицу. И всё это под болтовню про свободу, демократию и реформы. Потому что им не нужны конкуренты. Именно поэтому сейчас западными санкциями «обкладывают» всё те же «Беларуськалий», «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ» и «Гродно-Азот», потому как они не только выстояли, но и по-прежнему остаются самыми сильными конкурентами для зарубежных предприятий.

Примечательно, что недобросовестная конкуренция и принцип «пистолета в руке» присутствуют не только в политико-экономических взаимоотношениях по линям «Запад-Восток» и «Запад-Юг», но и внутри самого коллективного Запада. Естественно, что самым крупным специалистом по применению этих «технологий» являются США.

Во втором квартале 2023 года промышленное производство в Германии упало на два процента по сравнению с первым, в третьем квартале просело еще на два. «Существует риск дальнейшего сокращения немецкой экономики, так как впервые с 2008 года экономика сокращается больше двух кварталов подряд», – заявил агентству Bloomberg аналитик Франкфуртского филиала голландского банковского холдинга ING Group Карстен Бжески.

Западные экономисты приводят всевозможные причины падения промышленного производства в Германии и Евросоюзе, кроме основной – целенаправленной политики США по разорению ЕС и превращению его в рынок сбыта своей продукции. Основные причины всех проблем европейской экономики – отказ от российского газа, совершённый под давлением США, и протекционистская политика администрации Байдена. Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить производство в США, пишет The Wall Street Journal. «Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основой экономической активности, постепенно переносят свои предприятия в Соединённые Штаты, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и мощная поддержка правительства», – отмечает издание.

Вот, в принципе, и всё что нужно знать про способы конкурентной борьбы на «цивилизованном» и «демократичном» Западе. Так сказать «Нomo homini lupus est» (Плавт Тит Макций, 254–184 гг. до н. э.).

Владимир Вуячич