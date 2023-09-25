Bild: обучение украинских военных обращению с Taurus займет около трех месяцев

Как отметила газета, даже если ракеты поставят Киеву в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения украинских солдат

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Оборонный концерн MBDA, на заводе которого производят дальнобойные крылатые ракеты Taurus, полагает, что обучение украинских военных навыкам обращения с данной системой вооружения займет порядка трех месяцев. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, даже если ракеты Taurus поставят Киеву в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения украинских солдат. "Украинцы впервые запросили [Taurus] более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения", - утверждал эксперт в области обороны входящей в правящую в ФРГ коалицию Свободной демократической партии Маркус Фабер.

Газета подчеркивает, что, "поскольку целевое программирование крылатых ракет должно было бы осуществляться на Украине, но вряд ли это будет сделано солдатами Бундесвера по политическим причинам, вероятно, пройдет еще больше времени, прежде чем Вооруженные силы Украины смогут использовать Taurus, даже если подготовка будет оптимизирована".

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus. Берлин, как писало издание, неоднократно подчеркивает, что предпочитает "следовать за Вашингтоном" в поставках Киеву новых типов вооружений. Важность крылатых ракет для Украины, по данным WSJ, возросла с тех пор, как их поставки из Великобритании и Франции стали сокращаться.

Украина давно просит Германию передать крылатые ракеты Taurus, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Власти в Берлине не спешат принимать решение по поставкам Киеву ракет Taurus.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.