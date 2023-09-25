Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты ATACMS

В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS?

США не будут предоставлять Украине систему тактических баллистических ракет ATACMS, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, несмотря на просьбы Украины. При этом президент США Джо Байден "не исключает таких поставок в будущем". Объявление было сделано во время встречи Владимира Зеленского с Байденом в Вашингтоне в четверг, сообщает CNN.

Новый пакет военной помощи Киеву будет содержать "значительные возможности противовоздушной обороны". Салливан прогнозирует, что Украину ждет "суровая зима, наполненная новыми атаками России на критически важную инфраструктуру". Сам Байден заявил об отсутствии альтернатив продолжению военной помощи Украине и признался, что ожидает "здравых решений" от Конгресса по этому поводу.

Однако группа из 29 законодателей-республиканцев выступила против дальнейшего финансирования Украины. В резком письме в Белый дом шесть сенаторов и 23 члена Палаты представителей заявили, что отвергают просьбу Байдена о выделении 24 млрд долларов дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Законодатели указали на отсутствие ясности в отношении того, как были потрачены уже выделенные более 100 млрд долларов, сообщает Fox News.

Вместе с тем, по словам нескольких знакомых с ситуацией источников The Washington Post, администрация Байдена близка к предоставлению Украине версии ATACMS, оснащенной кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой. Кассетная система ATACMS с дальностью действия от 72 до 306 км, в зависимости от выбранной версии, позволит ВСУ наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам далеко за линией фронта – на территории России. Вместе с тем для США она уже не является передовой, и большая часть таких ракет не используется, а хранится на складах.

Байден сообщил Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ATACMS, сообщают также NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ходом дискуссий.

"Тут будет примерно то же, что и в случае со Storm Shadow: кассетные ATACMS в корне не изменят расклад сил в зоне СВО, но могут привести к росту наших потерь, пока российские ПВО не адаптируются для их перехвата. ATACMS летит дальше, чем ракета от HIMARS, и обладает высокой разрушительной силой. Но надо помнить, что перехват ракет – это статистический показатель, стопроцентно сбить все ракеты никогда не получится", – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

"Думаю, если Украина получит кассетные ATACMS, это будет замена применявшихся ВСУ ракет "Точка-У". Каков должен быть ответ России на такой сценарий? Думаю, в таком случае количество азиатских стран, обладающих ракетами, способными достичь территории США, должно увеличиться. Не вижу большого смысла в сохранении режима контроля над ракетными технологиями, если американские баллистические ракеты будут применяться по территории России", – добавил собеседник.

"С моей точки зрения, администрация Байдена является заложником Украины. И сейчас Белый дом ведет дело к прямому столкновению с Россией. Он начал делать шаги для того, чтобы сегодня этот конфликт вышел за пределы Украины. Потому что если сегодня будут затронуты жизненно важные интересы России, Москва, со своей стороны, начнет серьезную эскалацию и примет какие-то ответные меры, о чем намекало российское руководство", – указал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"Но, с другой стороны, у американцев тоже есть шансы быстренько задействовать войска НАТО, то есть начать эскалацию. И когда ситуация выходит на прямой конфликт США с Россией, администрация Байдена ставит в безвыходное положение всю оппозицию, в особенности в Конгрессе, который занимается бюджетом. Она как бы говорит: "Если вы сейчас не согласитесь на выделение дополнительных систем вооружения Киеву, это будет помощь врагу – Путину и России, нашему экзистенциальному противнику", – пояснил аналитик.

"Эта позиция может принести администрации Байдена политические дивиденды. Конфликт действительно вступает в очень опасную фазу. Или потенциально администрация к этому ведет. С очень серьезными последствиями.

Конфликт все в большей степени начинает выходить за пределы территории Украины и становится, по существу, европейским конфликтом",

– подчеркнул эксперт.

"Также стоит пояснить тот факт, что 29 законодателей США выступили за сокращение помощи Украине. Администрация Байдена может поставлять любые виды техники, не спрашивая Конгресс. Но Конгресс, особенно республиканская его часть, может озаботиться эффективностью поставок. Чтобы не получилось так, что США поставили, условно, 20 ракет, а 15 из них разбомбили или потеряли. Законодатели требуют, чтобы им доказали эффективность военной помощи Киеву. Но, например, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти прямо заявил, что республиканцы не отказываются от своей стратегии военной помощи ВСУ", – пояснил политолог.

"Сейчас в США начинается борьба за бюджет, в какой форме он будет принят. Законодательство США позволяет "пропихнуть" какие-то военные траты с помощью разных уловок. Администрация Байдена на фоне этой неразберихи пользуется преимуществом исполнительной ветви власти и пытается перевести украинский кризис в новую фазу эскалации", – резюмировал Васильев.

"Многие законодатели США выступают против дальнейшей поддержки Украины и передачи ей каких-либо новых военных траншей. И это даже, как мы видим сейчас, ведет к тому, что в США не могут принять и утвердить новый федеральный бюджет, и поэтому стране грозит шатдаун – приостановка работы правительства с 1 октября", – отметил американист Малек Дудаков.

"Вопрос по ATACMS с боеголовкой никак не связан с оппозицией в Конгрессе просто потому, что их можно было бы выделить из остающихся у Пентагона 5-6 млрд долларов, которые могут потратить на Украину. Проблема с ракетами в другом. Во-первых, их у США не очень много: по самым разным оценкам – не более трех тысяч. На протяжении долгого времени их не производили, и довольно большое количество истратили во время войн в Ираке и Афганистане. Плюс какое-то количество продали союзникам США", – напомнил спикер.

"С прошлого года ракеты ATACMS снова начали производить, но темпы производства невысокие – 500 ракет в год. США просто не успели бы за теми темпами, которыми Украина тратит боеприпасы. Плюс к этому производимые 500 ракет сразу отправляются по заказам союзникам США, то есть тем, кто платит деньги. Соответственно, отдай США ATACMS Киеву, была бы угроза истощения запасов. На фоне обострения с Китаем совсем оставаться без ATACMS Пентагон не захотел", – отметил он.

"Ну и, я думаю, у США появляется понимание того, что ATACMS существенно не изменили бы сейчас баланс сил в зоне СВО. После того, как были поставлены Storm Shadow и французские SCALP, военным стратегам в Вашингтоне в целом стало понятно, что российская ПРО их вполне успешно сбивает – не все, но очень многие. И поэтому ракеты ATACMS были бы потрачены впустую. Выхлопа от них не было бы, но еще и истощились бы запасы США", – резюмировал аналитик.

Илья Абрамов

Рафаэль Фахрутдинов