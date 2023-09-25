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ТАСС

Капсула зонда OSIRIS-REx вернулась на Землю с образцом материи с астероида

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Капсула зонда OSIRIS-REx
Капсула зонда OSIRIS-REx.
Источник изображения: NASA TV via AP

За свое путешествие зонд преодолел порядка 6,1 млрд км

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Капсула зонда OSIRIS-REx вернулась на Землю с образцами материи с астероида Бенну спустя семь лет после запуска миссии, сообщило NASA.

Приземление состоялось в 10:52 по времени восточного побережья США (17:52 мск) на полигоне в штате Юта. За свое путешествие зонд преодолел порядка 6,1 млрд км. "Это первая в своем роде миссия по доставке образцов для США", - указало ведомство в социальной сети X (ранее Twitter).

Зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36), который считался в недавнем прошлом одной из главных космических угроз для существования жизни на планете Земля. Он достиг небесного тела в начале декабря 2018 года.

В октябре 2020 года зонд совершил успешную посадку на поверхность астероида Бенну в точке, получивший имя "Найтингейл". Аппарат NASA собрал образцы материи и детально изучил структуру и свойства Бенну с максимально близкого расстояния при помощи бортовых спектроскопов, камер и других научных инструментов. Весной 2021 года OSIRIS-REx покинул орбиту Бенну и начал путешествие назад к Земле. 

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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
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