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В США назвали четыре смертоносных оружия России на Украине

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Ударный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

После начала спецоперации на Украине России пришлось адаптировать боевую стратегию и задействовать передовые типы вооружения. Четыре смертоносных вида оружия назвали журналисты американского издания Business Insider.

В частности, одним из лучших и самых маневренных ударных вертолетов в мире авторы материала назвали российский Ка-52. Аппарат способен развивать скорость до 300 километров в час и оснащен 30-миллиметровой авиационной пушкой.

Другим важным тактическим методом является минирование больших территорий, а также активное применение небольших дронов-камикадзе, к примеру беспилотника «Ланцет», для атак на бронетехнику, артиллерийские части и другую военную технику.

Наконец, особую опасность для противника представляют советские авиационные бомбы с фугасной боеголовкой из-за сложности их перехвата. Они находятся в воздухе в течение короткого промежутка времени и не имеют двигательных установок, подобных современным ракетам, ввиду чего из практически невозможно сбить.

23 сентября заместитель командира вертолетной бригады Евгений Кульбида заявил, что находящиеся у Вооруженных сил Украины вертолеты Ми-8 сильно устарели. По словам украинского военного, вертолеты Ми-8, которые производили еще в 1960-х годах, больше подходят для музеев, чем для ведения боевых действий.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-8
Проекты
БПЛА
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