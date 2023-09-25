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ТАСС

Forbes: российские беспилотники вывели из строя два шведских танка Strv 122

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Танк Strv 122
Танк Strv 122.
Источник изображения: EPA-EFE/ FILIP SINGER, архив

Как отмечает издание, Strv 122 являются версией Leopard 2 и обладают более мощной броней, но менее слабым орудием

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские беспилотники повредили два шведских танка Strv 122 к востоку от Сватово и пытаются полностью их уничтожить. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на публикации в российских Telegram-каналах.

На снимках видны два тяжелых шведских танка Strv 122 с открытыми люками. Как отмечает издание, нельзя точно сказать, что с ними произошло. Возможно, они наткнулись на мины, потеряли ход, в результате чего экипаж был вынужден их покинуть. Далее на оставленные машины начали атаку беспилотники, чтобы не позволить украинским силам отбуксировать их в тыл для ремонта.

Forbes указывает, что шведские танки Strv 122 являются версией танка Leopard 2 и обладают более мощной броней, но менее слабым орудием. По оценке журнала, это лучший танк в распоряжении Украины до прибытия американских Abrams. Всего Киеву было передано 10 таких машин. Сейчас также не ясно, подлежат ли танки ремонту. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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