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ТАСС

СМИ: ЗРК Patriot неэффективен в борьбе с фугасными авиационными бомбами РФ

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ David Keaton

По информации Business Insider, перехват фугасных авиационных бомб, которые ВС РФ якобы применяют во время спецоперации, оказался "особенно мучительным" для ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot демонстрирует низкую эффективность в борьбе с фугасными авиационными бомбами, которые РФ якобы применяет на Украине. Об этом сообщил портал Business Insider.

Он указывает со ссылкой на эксперта аналитического центра Разумкова в Киеве Алексея Мельника, что перехват фугасных авиационных бомб, которые Вооруженные силы России якобы применяют во время спецоперации, оказался "особенно мучительным" для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно утверждениям эксперта, подобные снаряды применялись еще 30-50 лет назад в СССР, однако сейчас Россия провела их модификацию, снабдив "GPS-модулями и планирующими пропеллерами", что позволило увеличить их точность наведения.

Эти бомбы, в отличие от дальнобойных ракет, находятся в воздухе "немногим больше минуты", что "осложняет их перехват". По мнению некоторых экспертов, которое приводит портал, ведущие противоракетные комплексы западных стран, такие как ЗКР Patriot, не были задуманы как средство борьбы с такими снарядами, что делает их малоэффективными против фугасных авиационных бомб. По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, которое передает Business Insider, "перехват таких снарядов не имеет смысла". Единственный рациональный способ борьбы с такими бомбами - подавление авиации противника, уверены в ВСУ.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что в ходе спецоперации огонь ведется высокоточными боеприпасами в целях минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и числа жертв среди мирного населения бывшей советской республики. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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