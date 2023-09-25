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Военное обозрение

Первый учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk поступил на вооружение американских ВВС

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ВВС получили первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk, в ближайшее время он приступит к испытаниям на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, где традиционно испытывают новую летную технику.

Первый УТС Boeing T-7A Red Hawk передан ВВС США, всего военные должны получить пять самолетов в рамках программы по проектированию, производству и разработке (EMD). Все T-7A Red Hawk примут участие в проверке качества и летных испытаниях. 22 сентября прошла приемка первого самолета, по остальным пока информации нет.

За последние пару месяцев было приложено много усилий, чтобы пройти первый полет, а теперь и приемку самолета. Мы рады представить эти самолеты EMD на летные испытания

- заявил руководитель программы Центра управления жизненным циклом T-7 ВВС полковник Дж. Кирт Касселл.

Boeing T-7A Red Hawk должны заменить в ВВС США реактивные учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 Talon, используемые американцами для подготовки пилотов уже в течение более 60 лет. Всего планируется вывести из эксплуатации более 400 устаревших самолетов.

Учебное авиационное командование ВВС США (Air Education and Training Command – AETC) начало поиск перспективного УТС для замены устаревшего T-38 еще в 2013 г. В тендере участвовало несколько компаний из США и других стран. В сентябре 2018-го был назван победитель – компания Boeing со своим проектом T-X. К этому времени было решено, что производство серийных самолетов нового типа будет выполняться при участии шведской фирмы Saab.

Контракт 2018 г. предусматривает поставку 351 самолета с обозначением T-7A Red Hawk и 46 наземных тренажерных комплексов, а также сопровождение и поддержку в ходе эксплуатации. Общая стоимость заказанной продукции и последующих услуг – 9,2 млрд долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
T-38 Talon
Компании
Boeing
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