В США рассказали о неспособности ЗРК Patriot сбить один тип российских бомб

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из США неспособны сбить на Украине российские фугасные авиационные бомбы. О таких трудностях с одним типом российского вооружения пишет американское издание Business Insider.

По его данным, указанные бомбы являются критическим вызовом для Киева, так как их трудно перехватить даже самыми современными системами противовоздушной обороны. Фугасные авиационные бомбы очень быстрые, их нахождение в воздухе — не более минуты, рассказали журналисты.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Вооруженные силы России успешно адаптируются к боевым реалиям в ходе конфликта на Украине. По его словам, Москва начала активно применять беспилотники и переместила склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В свою очередь Киев пока не может адекватно ответить на изменения тактики России, с чем и связана «пробуксовка» его контрнаступления, считает американский военный.