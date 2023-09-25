Пашинян заявляет о необходимости изменить стратегию безопасности Армении

Ереван. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменения и дополнения инструментов внешней и внутренней безопасности страны.

"Необходимо видоизменить, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги. В этом ряду мы рассматриваем не только глубинные и всеобъемлющие реформы армии и сил безопасности, но и де-юре фиксирование договоренностей от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 в Брюсселе, которыми административные границы советской Армении де-юре закрепляются в качестве государственных границ Армении", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, в этом ряду Армения рассматривает также ратификацию Римского статута, что не направлено против России или ОДКБ.