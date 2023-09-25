Ученый считает, что пробы материи с Бенну помогут изучить многообразие астероидов

Как отметил руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин, разнообразие малых тел Солнечной системы требует большого объема данных

ТАСС, 24 сентября. Доставка на Землю проб материи с астероида Бенну американским зондом OSIRIS-REx поможет ученым всесторонне изучить все многообразие астероидов, которое существует в Солнечной системе. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

"Огромное разнообразие малых тел Солнечной системы требует большого объема данных. У нас нет никаких оснований считать, что образцы, доставленные с Итокавы в рамках японской миссии "Хаябуса", будут идентичны тем, которые привезет OSIRIS с Бенну. А любые различия в минеральном или изотопном составе этих астероидов, если они будут обнаружены, сами по себе станут ценной научной информацией", - заявил Родин.

Как отметил исследователь, по его мнению миссии по изучению малых небесных тел имеют значительно большее прикладное значение, чем исследования Луны или Марса. При этом им уделяется значительно меньше внимания и ресурсов, из-за чего успех миссии OSIRIS-REx при сбросе капсулы с материей астероида Бенну будет очень важен для всего научного сообщества. По словам Родина, специалисты NASA сделали все необходимое для максимизации шансов на успешную доставку образцов на Землю.

"В миссии OSIRIS-REx используется стандартная схема спуска: капсула типа "фара" сначала тормозится аэродинамически, а у поверхности Земли спуск осуществляется на парашюте. Тщательный подход к отработке всех ответственных этапов миссии, включая сбросы макетов с самолета непосредственно перед спуском реальной капсулы с орбиты, является абсолютно оправданным, поскольку такие тесты позволяют выявить ошибки и при необходимости даже в самый последний момент внести коррективы, которые позволят избежать гибели аппарата", - подытожил Родин.