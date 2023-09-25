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ТАСС

WSJ: ВС РФ успешно адаптируются к боевым реалиям на Украине

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Источник изображения: Минобороны России

Согласно газете, Россия "извлекла уроки из ошибок", допущенных в начале СВО

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России смогли адаптироваться к реалиям на поле боя в ходе конфликта на Украине. Такую оценку приводит газета The Wall Street Journal.

"Мы зафиксировали несколько направлений, по которым [РФ] адаптируется, и, разумеется, внимательно следим [за этим процессом]", - приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера. Оно также отмечает, что Россия "извлекла уроки из ошибок", допущенных во время начальной фазы специальной военной операции, а то, как ее ВС адаптируются к реалиям конфликта, "может создать трудности для Украины".

В частности, по информации газеты, Москва стала активно задействовать беспилотные летательные аппараты, а также переместила склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом Киеву пока не удается адекватно отвечать на подобные изменения российской тактики, что стало одной из основных причин "пробуксовки контрнаступления" ВС Украины. 

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Украина
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