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РИА Новости

Наука должна реагировать на угрозы применения "роя" БПЛА, считают в РАН

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.управляет БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости

Глава РАН Красников: наука должна реагировать на угрозы применения массивов БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Применение в ближайшем будущем массивов беспилотников с использованием нейронных сетей требует реагирования на вызовы со стороны российской науки, считает президент РАН Геннадий Красников.

Заседание координационного совета Южной ассоциации научных организаций под научно-методическим руководством РАН (КСЮАНО РАН) проходит с 20 по 24 сентября в Севастополе под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова.

"Если ранее мы видели применение одного беспилотника, сейчас это рой, далее будет массив беспилотников, которые будут взаимодействовать между собой. Это такая нарастающая проблема, она будет все более совершенствоваться, с учетом того, что они будут обмениваться (данными), максимально будут применены нейронные сети. Соответственно, мы будем должны все эти вызовы предсказывать и готовиться адекватно реагировать", - сказал журналистам Красников, отвечая на вопрос о научных исследованиях в области как развития БПЛА, так и противодействия им.

Он добавил, что в нынешних условиях применение беспилотников напрямую связано с безопасностью регионов России, проблема в особенности актуальна для юга страны.

"Естественно, не можем уйти от вопросов, связанных с безопасностью. Мы видим, как беспилотники доставляют постоянные проблемы и для населения, и для экономики в целом, поэтому есть вопросы технического взаимоотношения, развития, причем для юга страны они особо актуальны", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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