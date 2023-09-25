Войти
Известия.ru

Папа римский назвал заинтересованных в затягивании украинского конфликта

232
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ALESSIA GIULIANI

Папа римский считает, что конфликт на Украине нужен торговцам оружием

Украинский конфликт корыстен и выходит за пределы разногласий между Россией и Украиной. За счет этого конфликта процветают торговцы оружием, поделился мнением папа римский Франциск 23 сентября с газетой Corriere della Sera.

«Я думаю, что этот конфликт немного корыстен, это не просто проблема между Россией и Украиной. Он служит для продажи оружия, торговли им. Мне сказали, что самая выгодная инвестиция сегодня — военная промышленность, то есть смерть», — сказал понтифик.

Он добавил, что питать иллюзий о том, что «завтра два лидера пойдут вместе обедать», не стоит, но, насколько возможно, нужно способствовать и помогать, кто чем может, в разрешении ситуации. Он выразил сожаление, что некоторые страны продолжают поставлять оружие и тем способствуют продолжению конфликта.

«Это очень плохо», — заключил глава Римско-католической церкви.

18 сентября посол РФ в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что папа римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Зуппи по Украине.

Франциск неоднократно осуждал конфликт между Россией и Украиной. В конце мая он заявил, что он закончится при диалоге Москвы и Киева.

Понтифик поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Похожие новости
19.04.2022
США все спланировали. Без России ЕС у них на крючке
06.08.2014
Договор РСМД и путь России к войне ("The National Interest", США)
06.09.2011
В выставке вооружений в Нижнем Тагиле примут участие 250 российских организаций и 20 иностранных компаний
09.07.2010
ОАК: Ан-148 лучше продавать на Западе без запорожских двигателей
14.05.2009
"Комплексная безопасность": накануне открытия
30.05.2008
Автоваз притормозил по дороге на биржу. Размещение его акций состоится в 2009 году
31.05.2007
В ближайшие месяцы Турция начнет реализацию проекта создания национального ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 09:00
  • 37
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия