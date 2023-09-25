Папа римский назвал заинтересованных в затягивании украинского конфликта

Папа римский считает, что конфликт на Украине нужен торговцам оружием

Украинский конфликт корыстен и выходит за пределы разногласий между Россией и Украиной. За счет этого конфликта процветают торговцы оружием, поделился мнением папа римский Франциск 23 сентября с газетой Corriere della Sera.

«Я думаю, что этот конфликт немного корыстен, это не просто проблема между Россией и Украиной. Он служит для продажи оружия, торговли им. Мне сказали, что самая выгодная инвестиция сегодня — военная промышленность, то есть смерть», — сказал понтифик.

Он добавил, что питать иллюзий о том, что «завтра два лидера пойдут вместе обедать», не стоит, но, насколько возможно, нужно способствовать и помогать, кто чем может, в разрешении ситуации. Он выразил сожаление, что некоторые страны продолжают поставлять оружие и тем способствуют продолжению конфликта.

«Это очень плохо», — заключил глава Римско-католической церкви.

18 сентября посол РФ в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что папа римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Зуппи по Украине.

Франциск неоднократно осуждал конфликт между Россией и Украиной. В конце мая он заявил, что он закончится при диалоге Москвы и Киева.

Понтифик поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.