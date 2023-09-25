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Известия.ru

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о причинах прекращения поставок Patriot Украине из США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: США не поставляют Patriot Киеву после удара «Кинжала»

Поставки Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из США больше не осуществляются. Причиной тому стало уничтожение батареи ударом российской ракеты «Кинжал» в мае текущего года. Об этом 23 сентября сообщает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», ― заявил Гарднер.

По словам аналитика, в результате этого случая США перестали снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) зенитными комплексами Patriot. Вместо этого Киев теперь получает из Вашингтона менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.

Ранее, 16 мая, были опубликованы кадры поражения ЗРК Patriot российским «Кинжалом» в ходе массированного воздушного удара ВС РФ в Киеве. Видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.


17 мая в Минобороны РФ сообщили о поражении пяти американских установок Patriot в Киеве высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

На сегодняшний день Patriot — самая современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада, однако на данный момент ее еще не использовали против гиперзвуковых российских ракет «Кинжал». Первый зенитно-ракетный комплекс для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) был передан Киеву в марте.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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