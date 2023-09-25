Asia Times: "Это катастрофа". Байден обрекает Украину на драконовские меры

Выступление Джо Байдена на Генассамблее ООН с точки зрения мирного урегулирования украинского конфликта провалилось, пишет AT. Возможно, занимая бескомпромиссную позицию, американский президент хотел повысить свои шансы на переизбрание. Однако результат такой "принципиальности" может дорого обойтись всему миру.

Джо Байден 20 сентября выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН. Его речь оказалась катастрофой. Если не обращать внимания на неразборчивость некоторых произнесенных им фраз, его главная мысль заключалась в том, что никакого компромисса касательно Украины не будет.

Вот что сказал президент США:

"Россия рассчитывает на то, что мир устанет и позволит ей жестоко обращаться с Украиной без каких-либо последствий. Но вот что я хочу у вас спросить: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, может ли какое-либо государство-член быть уверенным в том, что оно защищено? Если мы позволим расчленить Украину, может ли это гарантировать независимость любой другой страны?

При всем уважении мой ответ — нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня и сдержать других потенциальных агрессоров завтра.

Вот почему Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами во всем мире будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свою свободу".

Заявляя, что Соединенные Штаты "не позволят расчленить Украину", Байден фактически утверждает, что никакого территориального компромисса касательно Украины не будет.

Практически все планы мирного урегулирования, выдвинутые многими сторонами, предусматривали некий территориальный компромисс, который считался единственным способом найти решение. Даже Минские соглашения, которые Украина подписала в 2014, а затем и в 2015 году, допускали компромиссы касательно территорий.

Исключая возможность территориального компромисса, Байден отправляет сигнал, который Москва уже поняла. Россия проводит свою специальную военную операцию на Украине, потому что, как она утверждает, она хочет а) защитить русскоязычное население Украины и б) не допустить ее вступления в НАТО.

Для русских присутствие НАТО на Украине — это красная линия.

Если говорить о первом пункте — то есть о стремлении защитить русскоязычное население, — это касается недавно присоединенных к России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В 2014 году Россия провела референдум в Крыму, и по его итогам полуостров вошел в состав России.

На практике у Украины нет никаких шансов вернуть себе сколько-нибудь значимую часть присоединенных к России территорий. Практически все бои, которые украинские войска вели с начала своего контрнаступления, представляли собой попытки прорвать хотя бы первую линию обороны России, защищающую эти территории. На сегодняшний день уже сложился консенсус, что контрнаступление не привело к каким-либо значимым результатам, кроме гибели десятков тысяч украинских солдат и бессмысленной траты военной помощи Запада на много миллиардов долларов.

В своем выступлении Байден ничего не сказал ни о НАТО, ни о членстве Украины в этой организации, хотя именно это с самого начала было для русских той самой красной линией — Россия решилась на свою специальную военную операцию главным образом из-за усиления присутствия НАТО на Украине. Москва неоднократно обращалась к Соединенным Штатам и НАТО с предупреждениями об этом — последний раз это было примерно за месяц до того, как российские войска пересекли украинскую границу. Но Соединенные Штаты и НАТО отказались вести какие-либо дискуссии с Россией по этому вопросу.

Украину официально не приняли в НАТО, потому что некоторые члены организации, особенно Германия, противятся этому. Они выступают против членства Киева, потому что, если Украина вступит в НАТО, Россия атакует саму НАТО, минуя надоедливых украинцев. А это уже будет означать войну в Европе.

Байден не стал упоминать ни о каких вариантах мирного урегулирования. Он лишь сказал, что Россия может сделать то, чего от нее требует Зеленский — то есть полностью покинуть украинскую территорию и смириться с преследованием ее военных и гражданских лидеров за якобы совершенные ими военные преступления.

Между тем Соединенные Штаты и их союзники продолжают упорно работать над тем, чтобы дестабилизировать Россию, поощряя атаки Украины по российским территориям, убийства, бомбовые удары и диверсии внутри российских территорий. В результате в России уже начали звучать призывы применить ядерное оружие, чтобы поставить точку в украинском конфликте и стереть Украину с карты.

Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, пополняя ряды армии и увеличивая объемы производства оружия и боеприпасов. Та огромная помощь, которую НАТО и Соединенные Штаты предоставили Украине, изменила стратегический ландшафт в Европе. Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником.

К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска. На Украине уже работают "военные советники" НАТО — точно такие же советники, каких Соединенные Штаты когда-то отправили во Вьетнам, прежде чем туда прибыли американские морские пехотинцы и сухопутные войска.

Если Байдена переизберут на второй срок, он практически наверняка отправит на Украину американских военных, чтобы те попытались "спасти" ее. В результате конфликт охватит всю Европу.

Ситуация на Украине крайне тяжелая. Она потеряла Бахмут, а теперь еще и проиграла в своем контрнаступлении. Сейчас украинским властям приходится прибегать к драконовским мерам, чтобы призывать мужчин (и женщин) в армию, но сопротивление нарастает. Если Россия решит, что настал момент начать ее собственное масштабное наступление, Украина падет.

Русские, скорее всего, будут тщательно просчитывать, нужно ли им сейчас затевать какие-либо крупномасштабные операции — помимо той активной обороны, которую они уже развернули. Одним из факторов, который нужно будет учесть в расчетах, является оставшаяся мощь украинской армии. Другие факторы будут носить политический характер. Если Байден проиграет на выборах в следующем году, может появиться шанс начать переговоры с Соединенными Штатами — русские утверждают, что они этого хотят.

Один из вопросов, которые до сих пор сохраняются, — как долго Россия будет мириться с атаками на ее собственные территории. Эти атаки играют на руку Путину, потому что они помогают ему укреплять поддержку специальной военной операции внутри страны. Соединенные Штаты хотят, чтобы интенсивность таких атак увеличилась, на что недвусмысленно намекнула Виктория Нуланд (Victoria Nuland). Подобные меры не помогут усмирить русских. Напротив, в ответ они будут еще сильнее давить на Украину и, возможно, даже начнут наносить удары по объектам НАТО и Соединенных Штатов в других местах.

К сожалению, с точки зрения поисков мирных решений украинского конфликта речь Байдена оказалась катастрофой. Возможно, главной целью выступления президента было повысить его шансы на переизбрание. Время покажет, сумеет ли он достичь этой цели, занимая столь жесткую позицию по Украине.

Автор статьи: Стивен Брайен (Stephen Bryen)