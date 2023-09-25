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ТАСС

Лавров заявил, что западные страны фактически воюют против России

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД РФ, западные страны предоставляют Украине разведданные и помощь в подготовке войск

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Западные страны фактически воюют с Россией под видом поставок вооружений Украине, предоставления разведданных и помощи в подготовке войск. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Можно это называть как угодно, но они воюют с нами, прямо воюют с нами. Мы называем это гибридной войной, но от этого дело не меняется", - сказал министр.

Лавров сделал акцент на том, что есть правовые нормы, в соответствии с которыми, страна определяется как прямой участник боевых действий, но западные страны их всячески стараются избегать и не вспоминать. "То, что они фактически воюют против нас руками и телами украинцев, я думаю, все присутствующие здесь, кто хоть мало-мальски интересуется огромным потоком информации и аналитических материалов, которые идут в связи с украинской ситуацией, прекрасно знают. Знают, что воюют и американцы, и англичане, и многие другие", - сказал глава российского МИД.

Лавров пояснил, что речь в первую очередь идет о предоставлении все большего количества оружия Украине. Министр привел статистику, согласно которой в военную помощь Киеву уже вложено минимум 170 млрд долларов. Лавров обратил внимание на то, что если сопоставить с обещаниями, которые давались западными странами африканцам и другим странам, нуждающимся в содействии развитию, а также в решении вопросов, связанных с изменениями климата, цифры нельзя даже близко сопоставить. "Посмотрите, как выдаются кредиты развивающимся странам в МВФ, во Всемирном банке и даже в Международной ассоциации развития. Украине выдали кредитов на почти 700% ее квоты. Такого никто и никогда не делал. А долг Украины значительный разрешили не выплачивать до 2027 года. Такие быстрые и рекордные решения больше в отношении никакой другой страны никогда не принимались", - констатировал он.

Вторым признаком участия Запада в войне против России Лавров назвал подготовку военных западными инструкторами. "Обучают и в Польше, и в Германии, в Британии. Я знаю, что инструкторы работают в больших количествах и на территории Украины и там же, безусловно, много наемников, значительная часть которых является кадровыми офицерами. Но просто статус наемника позволяет избегать пресечения той самой юридической черты", - сказал он.

В-третьих, глава МИД упомянул, предоставление информации со спутников и других разведданных. "Мы читали высказывания по поводу позиции Илона Маска и его компании "Старлинк". Но военные-то спутники работают вовсю, самолеты разведчики тоже находятся в воздухе. И самолеты-разведчики, американские прежде всего и британские, не только помогают навести на цель, но и следят, откуда работает наша противовоздушная оборона, чтобы в следующий раз уже помогать", - заключил он. 

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