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ТАСС

FT: США приняли решение передать Украине ATACMS еще до визита Зеленского

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/WonYong~commonswiki

По данным газеты, целью было дать Киеву шанс застать российские силы врасплох с помощью новых ракет, которые по дальности превосходят все другие вооружения, которые есть у ВСУ

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Американское руководство приняло решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но не стало делать публичных заявлений по этому поводу. Как сообщает на своем сайте британская газета Financial Times (FT), целью было дать Киеву шанс застать российские силы врасплох с помощью новых ракет, которые по дальности превосходят все другие вооружения, которые сейчас есть у ВСУ.

Издание ссылается на источники, но не называет их. По словам одного из собеседников газеты, в Вашингтоне не хотели давать ВС РФ возможность подготовиться к ударам ATACMS и отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта.

Источники FT подтверждают информацию некоторых американских СМИ о том, что Вашингтон пообещал Киеву в ближайшее время поставить партию ракет ATACMS. Сообщается, что речь идет о модификации, использующей кассетные боеприпасы. Как указывает FT, дальность стрельбы ATACMS составляет около 300 км. По оценкам британских СМИ, Великобритания ранее передала Украине ракеты Storm Shadow в варианте, дальность стрельбы которого достигает только 250 км. Еще одним преимуществом американских ракет является то, что их могут запускать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, тогда как Storm Shadow и ее французский вариант SCALP-EG являются ракетами воздушного базирования, под которые были модифицированы остающиеся в распоряжении ВСУ истребители МиГ.

22 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге заявила, что американская администрация не исключает возможности передачи Украине ATACMS в будущем, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений. 

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