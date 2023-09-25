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Интерфакс-АВН

Лавров: в общих интересах не допустить скатывания мира к большой войне

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Заседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

По словам министра, назрело скорейшее реформирование существующей архитектуры глобального управления

Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Мир стоит на развилке, очень важно не допустить скатывания к большой войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - сказал министр, выступая в субботу на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой проведения в следующем году "Саммита будущего". "Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование справедливого и честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей Организации", - сказал Лавров.

Министр отметил, что "на своей встрече 21 сентября члены "Группы друзей в защиту Устава ООН" договорились активно способствовать достижению такого результата".

В своей речи министр также затронул и тему возможного расширения Совета безопасности ООН. "Все более востребованным становится и расширение Совета безопасности - исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки", - отметил глава российского МИД.

По его словам, "важно, чтобы новые члены Совбеза - как постоянные, так и непостоянные - пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, "Группа 77", Организация исламского сотрудничества".

"Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования Секретариата ООН. Действующие долгие годы критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах и искусственно обеспечивают запредельное доминирование граждан стран НАТО и ЕС", - убежден Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что "в целом назрело скорейшее реформирование существующей архитектуры глобального управления".

"Она давно не отвечает требованиям эпохи. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга", - отметил он. "Следует также незамедлительно разблокировать работу Органа по урегулированию споров ВТО", - добавил Лавров.

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