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Известия.ru

СМИ назвали решающий для ФРГ фактор в вопросе передачи Киеву Taurus

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Источник изображения: Фото: flickr.com

WSJ: поставка США ракет ATACMS Украине может побудить ФРГ передать Taurus

Передача оперативно-тактических ракет ATACMS Соединенными Штатами Америки Украине может побудить ФРГ передать Киеву свои ракеты дальнего действия Taurus. Об этом 22 сентября пишет газета The Wall Street Journal.

«Передача Соединенными Штатами ATACMS может <...> побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus», — говорится в статье.

Как уточняет издание, Берлин неоднократно заявлял, что в вопросах поставки Киеву новых вооружений он предпочитает «следовать за Вашингтоном». Также WSJ, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщила, что в ближайшие недели США могут отправить ATACMS Украине небольшое количество ракет, однако в будущем их количество может увеличиться.

В статье отмечается, что потребность Украины в крылатых ракетах возросла с момента сокращения их поставок из Великобритании и Франции.

Ранее, 22 сентября, телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил о том, что президент США Джо Байден готовится передать Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS.

До этого, 20 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Le Monde заявил, что ФРГ сможет предоставить украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но перед этим хочет изучить все вопросы, связанные с их поставками. Он уточнил, что сейчас изучается учет определенных технических и юридических данных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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