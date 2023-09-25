Алиев заявляет о больших возможностях для заключения мирного договора с Арменией

Баку. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу специального представителя Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаара.

"Тойво Клаар заявил, что положительно оценивает обращение главы государства к азербайджанскому народу от 20 сентября, высказанные в этом обращении взгляды относительно реинтеграции армянского населения Карабаха, а также состоявшуюся в Евлахе встречу с представителями армянских жителей Карабахского региона", - сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

В свою очередь, Алиев коснулся мнений, высказанных в своем обращении к азербайджанскому народу от 20 сентября относительно реинтеграции армянского населения Карабаха, и сказал, что все их права - на образование, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие - будут обеспечены, говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Азербайджана отметил, что под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева создана рабочая группа, основными функциями которой являются решение социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, а также довел до сведения, что на встрече, состоявшейся в Евлахе, были представлены планы Азербайджана по вопросам реинтеграции.

Алиев также сообщил, что на местах уже начался процесс сбора оружия и боеприпасов, там выявлено очень большое количество складов оружия и боеприпасов.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе появились большие возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - отмечено в сообщении.