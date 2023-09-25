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ТАСС

WSJ: поставка США Украине ракет ATACMS может подтолкнуть ФРГ к передаче Taurus

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Ракета Taurus
Ракета Taurus.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По данным издания, Берлин неоднократно подчеркивает, что предпочитает "следовать за Вашингтоном" в поставках Киеву новых типов вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что Берлин неоднократно подчеркивает, что предпочитает "следовать за Вашингтоном" в поставках Киеву новых типов вооружений. WSJ отмечает, что важность крылатых ракет для Украины возросла с тех пор, как их поставки из Великобритании и Франции стали сокращаться.

По данным газеты, США намерены поставить на Украину небольшое количество ATACMS, однако затем Вашингтон может передать Киеву больше ракет. Украинские официальные лица, как утверждает WSJ, дали понять, что готовы предоставить гарантии того, что ATACMS не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

22 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений. 

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Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
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