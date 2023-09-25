Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву

Кнутов: США боятся, что поставляемые Киеву ракеты ATACMS будут успешно сбиты ВС РФ

США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) ограниченное количество дальнобойных ракет ATACMS в виду сомнений в эффективности этого оружия в ходе спецоперации. Об этом 23 сентября рассказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Надо исходить из того, что ракеты ATACMS по многим параметрам напоминают «Точку-У», мы таких ракет в свое время уничтожили достаточно много. Я думаю, что ракеты ATACMS ждет так же судьба, что и ракеты «Точка-У». Поэтому американцы отправляют пограничную партию, чтобы посмотреть, как они будут вести себя в ходе серьезного военного конфликта, который сейчас происходит на Украине», — пояснил он.

По словам эксперта, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) гораздо эффективнее. В связи этим у американцев возникают опасения, что поставляемые ракеты будут успешно сбиты, что, в свою очередь, нанесет имиджевый ущерб компаниям США, производящим ATACMS.

Кнутов также отметил, что другое американское оружие — танки Abrams — также не способны изменить ход боевых действий. Он добавил, что оружие было обещано Киеву еще год назад. По его словам, ВСУ будут применять их в лучшем случае как самоходные артиллеристские установки в закрытых позициях.

Таким образом Кнутов ответил на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что ожидаемые Киевом американские танки Abrams «долго не проживут» на фронте в силу условий на поле боя.

Днем ранее издание Politico сообщило, что чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что поставки Украине ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта. По их мнению, дополнительные трудности для ВСУ в использовании ракет создадут неблагоприятные погодные условия. В

В этот же день в американских СМИ появилась информация, что Байден готов передать Украине небольшую партию этих ракет. Однако пресс-секретарь Карин Жан-Пьер опровергла эти слухи, заявив, что в Белом доме еще не принято окончательное решение о поставках.

Наличие ATACMS в новом пакете военной помощи Киеву 21 сентября опроверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.