ВС России ударами уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ

МО: ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ремонта авиатехники ВСУ

В период с 17 по 23 сентября Вооруженные Силы (ВС) РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых были уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 23 сентября, сообщили в МО РФ.

Групповые удары были нанесены по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, а также местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения западного производства. Кроме того, удары наносились по центрам разведки и подготовки украинских диверсантов и пунктам дислокации иностранных наемников.

«В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что уничтоженное вооружение было передано Украине западными партнерами.

Накануне Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, в результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, рассказали в ведомстве.

До этого, 18 сентября, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по местам хранения Украиной крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Цель удара достигнута, все объекты были поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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