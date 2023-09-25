Прошла церемония официального «крещения» УДК «Фаллуджа» ВМС США после существенной задержки

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Вопрос с десантными кораблями в США стоит достаточно остро. Дабы читатель лучше понимал суть проблемы, стоит пояснить. В Конгрессе и Пентагоне недолюбливают Корпус морской пехоты, потому что, по американскому законодательству, президент имеет право использовать КМП по своему усмотрению, без одобрения Конгресса. Это очень не нравится конгрессменам, поэтому морпехов, всегда держат "в черном теле", они получают вооружение и технику чуть ли не всегда в последнюю очередь.

Аналогичная ситуация и с десантными кораблями. Командующий корпуса требует больше десантных кораблей, адмиралы против, потому что строительство УДК "отрывает" деньги от других флотских программ. Флот хочет списать два старых "Айленда" поскольку их срок службы составляет уже около 40 лет, но Конгресс не разрешает, потому что заменять нечем.

Восьмой корабль типа "Сан-Антонио" пока "завис". Строительство серии "Америка" тоже идет с большим "скрипом". Эти корабли должны заменить сразу два типа "Иводзима" и "Тарава", которые уже выведены из боевого состава. Однако помимо политических и финансовых, имеются и технические сложности. Адмиралы и генералы никак не определятся с функционалом, а значит и с конструкцией корабля.

Первые два корабля, "Америка" и "Триполи", условно Flight 0, построены без доковых камер, чтобы выделить больше места для авиации и

л/с морской пехоты. Однако практика показала, что они нужны, и третий корабль, "Бугенвилль", Flight 1, строится уже с доковой камерой. "Фаллуджа" соответственно тоже. Это не нравится и летчикам, и морпехам, ведь пришлось сократить объемы корпуса, которые выделялись на их нужды. Штатная десантовместимость сокращена с 1686 до 1462 человек. Более компактная "Иводзима" в "перегруз" могла перевезти 1800 морпехов. КМП не нравится эта ситуация, потому что для переброски экспедиционного батальона требуется большее количество кораблей.

Авиаторы не в восторге от того, что уменьшилось количество авиационного топлива за счет установки балластных цистерн для заполнения доковой камеры. Установлены менее мощные ГТД, максимальная скорость уменьшилась до 21 узла. Хотя для удобства авиагруппы на "Фаллудже" устанавливается третий, палубный подъемник, в отличии от двух бортовых на первых трех кораблях. Предполагается, что эти корабли смогут выполнять функции легкого авианосца, количество F-35 доводится до 20 штук. Но, как уже говорилось, малое количество авиатоплива, еще уменьшенное на третьем и четвертом кораблях, делает такое применение маловероятным. Ф-35 в режиме вертикального взлета и посадки, потребляет авиакеросин в огромных количествах. Правда, конструкторы утверждают, что на "Бугенвилле" и "Фаллудже" за счет удлинения полетной палубы возможен горизонтальный взлет, но за счет некоторого сокращения топлива или б/к.

Всего запланировано строительство 12 кораблей этого типа. Однако, программа уже очень сильно отстает от графика. "Америка" должна была вступить в строй в 2012 году, но произошло это только в 2014. По "Триполи" ситуация стала еще хуже, по плану он должен был "стать в строй" в 2017, но произошло это в 2020 году. По "Бугенвиллю" ситуация усугубилась ещё больше: его должны были передать флоту в 2019, но его в 2019-м только заложили. "Фаллуджу" тоже должны были заложить в 2019, но это произошло только сейчас. Хотя, корпус уже в достаточно высокой степени готовности, не известно состояние других систем корабля. Средняя стоимость 2,4 млрд. долларов. Хотя с учетом инфляции и удорожания систем и вооружения, стоимость будет расти.