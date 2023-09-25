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Известия.ru

Украина заявила об отсутствии плана Б на случай прекращения помощи от США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Данилов: Украина не обсуждает план Б на случай прекращения поддержки США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти не обсуждали план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом он сообщил 22 сентября в интервью телекомпании PBS.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б», — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что в Киеве не намерены заниматься отвлеченными дискуссиями.

Как уточнил телеканал, по актуальным данным, США отправили Украине оружие, транспортные средства и боеприпасы на сумму более $46 млрд.

Ранее, 22 сентября, обозреватель The Washington Post Джош Рогин заявил, что многие республиканцы в конгрессе США будут голосовать против продолжения оказания помощи Киеву, поэтому она уже «висит на волоске». По его мнению, Вашингтон всё больше сосредоточивается на президентской кампании 2024 года.

Как напоминает «Газета.Ru», 21 сентября координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали Киеву всё, что он просил для контрнаступления.

В тот же день американские СМИ сообщили, что на фоне провала ВСУ отношение конгрессменов к Зеленскому изменилось. Отмечается, что после провала наступления украинских боевиков американские политики понизили степень оптимизма в отношении финансирования Украины.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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