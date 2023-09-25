На Украине назвали слабые места танков Abrams

Глава украинской разведки Буданов: танки Abrams «долго не протянут»

Ожидаемые Киевом американские танки Abrams «долго не проживут» на фронте в силу условий на поле боя, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту портала War Zone Говарду Альтману.

По его словам, Abrams необходимы в специфических, «хорошо подготовленных операциях», на передовой и в общевойсковых боях «на поле боя долго они не проживут», подчеркнул он.

«Их нужно использовать в тех операциях прорыва, которые очень хорошо подготовлены», — добавил он.

Буданов также отметил, что на ситуацию на фронте не повлияют и ожидаемые украинским командованием дальнобойные ракеты ATACMS, так как предполагается поставка малого количества данных вооружений.

Вашингтон должен поставить «по меньшей мере сотни» единиц данного оружия для положительного для украинской стороны эффекта. Глава ГУР Украины обратил внимание на преимущества российской армии, подчеркнув, что борьба с ВВС РФ при помощи ПВО «очень затратна и неэффективна».

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил перед этим о скорой передаче небольшой партии этих оперативно-тактических ракет Украине.

В этот же день американский лидер Джо Байден на встрече Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. Первая партия танков будет состоять из 10 машин.

До этого, 21 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет военной помощи для Украины не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.