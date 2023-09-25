NYT: Украина не достигнет стратегических целей контрнаступления на юге

По словам источников газеты, в ближайшее время ВСУ станет еще труднее продвигаться вперед, "поскольку земля станет мягкой и грязной"

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, не достигнут стратегических целей на южном участке фронта и не смогут перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в ближайшее время украинским войскам станет еще труднее продвигаться вперед, "поскольку земля станет мягкой и грязной". Некоторые чиновники считают, что ВСУ потребуется перерыв как минимум в несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха солдат, изнуренных летними боями.

Издание отмечает, что российские минные поля оказались эффективной защитой, поэтому украинские власти "чрезвычайно обеспокоены большими потерями, которые могут быть вызваны любой попыткой прорвать оборону".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.