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ТАСС

Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет плана на случай сокращения помощи США

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам Алексея Данилова, в Киеве не ведутся подобные "отвлеченные дискуссии"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Украины не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью американской телекомпании PBS.

"Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б. У нас нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями", - сказал он, отвечая на вопрос, что будут делать на Украине, если США сократит помощь.

Также секретарь СНБО выразил обеспокоенность тем, что Запад не пришел к единому мнению касательно будущего Украины. "Они говорят о помощи, а не о победе", - сказал Данилов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон встрече с американскими сенаторами, что Украина потерпит поражение, если не получит новую помощь от США.

Зеленский 21 сентября прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где принимал участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Белом доме состоялись его переговоры с президентом США Джо Байденом. Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Также президент сообщил, что США расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk. В распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится, что администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн с боеприпасами для систем противовоздушной обороны. 

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Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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ООН
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