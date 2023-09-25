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ТАСС

В Британии заявили о готовности годами поддерживать Украину, если потребуется

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Вице-премьер королевства Оливер Дауден отметил, что его государство "будет стоять бок о бок с Украиной чего бы это ни стоило"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Великобритания готова годами поддерживать Украину в противостоянии с Россией, если это будет необходимо. С таким заявлением выступил в пятницу с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вице-премьер Великобритании Оливер Дауден.

"Пока этого [завершения конфликта] не произойдет, Соединенное Королевство будет стоять бок о бок с Украиной. Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется - годами", - сказал он, подчеркнув, что "агрессия не может и не должна вознаграждаться".

Значительную часть своего выступления Дадуен посвятил теме искусственного интеллекта (ИИ), отметив, что эта технология определит будущее мира, изменит принципы управления государствами, построения отношений между ними и работы ООН. Лондон считает необходимым как можно быстрее согласовать принципы регулирования применения этой технологии, чтобы свести к минимуму риски, которые потенциально создает ИИ.

"Мы не можем позволить себе вести бесконечные споры о том, во благо ли новая технология или во зло. Она станет инструментом и того, и другого. Мы должны быть готовы к обоим вариантам и обезопасить себя от второго из них", - сказал он, отметив, что 1-2 ноября в Великобритании состоится саммит по безопасному применению ИИ. 

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