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ТАСС

Bloomberg: США потребовали от Польши объяснений из-за приостановки помощи Украине

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

По данным агентства, Варшава по-прежнему привержена поддержке Киеву, однако ее точная позиция не ясна

ТАСС, 23 сентября. Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о приостановке военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его информации, Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, однако точная позиция республики не ясна. Несмотря на то что обе страны призвали к ослаблению напряженности, их конфликт поставил под сомнение единство в отношениях соседних государств и в НАТО. При этом источник утверждает, что разногласия между союзниками еще не привели к трещинам в коалиции, поддерживающей Украину, и ее помощь Киеву, вероятно, растянется на несколько лет.

Как заявил агентству неназванный европейский дипломат, польские дипломаты также в частном порядке заверили иностранных коллег в том, что военная помощь страны Украине будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере.

Моравецкий предупредил Киев, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если украинские власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они этим якобы "помогают России".

Ранее на этой неделе Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. Президент Польши Анджей Дуда 21 сентября в эфире телеканала TVN24 уточнил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии. 

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