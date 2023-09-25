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ТАСС

Венгрия надеется, что сотрудничество с Россией в сфере космических технологий продолжится

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна рассчитывает весной 2025 года отправить своего астронавта на МКС

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Венгрия надеется, что сотрудничество с Россией в сфере космических технологий продолжится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ведется технологическое сотрудничество, венгерские компании взаимодействуют с российскими, - сказал он, отвечая на вопрос о взаимодействии двух стран в космической сфере. - Надеемся, что это продолжится".

Сийярто добавил, что Венгрия рассчитывает весной 2025 года отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС), таким образом "венгерские астронавты будут работать с российскими коллегами" на борту орбитальной станции.

Ранее сообщалось, что Венгрия подписала контракт с американской компанией Axiom Space соглашение об отправке своего астронавта на МКС. В октябре четыре венгерских кандидата в астронавты начнут в Остине и Хьюстоне (штат Техас), где находится центр NASA, подготовку к предстоящему полету. Позже число претендентов сократится до двух, а победитель, которому посчастливится отправиться на МКС, будет определен незадолго до полета.

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. 

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Лавров Сергей
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