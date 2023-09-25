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ТАСС

Источник сообщил о приостановке разработки ракеты "Змеевик"

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Гиперзвуковая ракета «Змеевик» для ВМФ России
Гиперзвуковая ракета «Змеевик» для ВМФ России.
Источник изображения: invoen.ru

По его словам, процесс заморозили, поскольку сейчас все усилия ОПК направлены на совершенствование уже используемого оружия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию ракеты - "убийцы авианосцев" "Змеевик" приостановлены. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работы по "Змеевику" заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "Змеевик" - это новый ракетный комплекс, по своим тактико-техническим характеристикам схожий с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Он создается в том числе для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. "B связи с имеющимися трудностями Министерства обороны США в создании Dark Eagle от госзаказчика разработчику "Змеевика" поступило указание о направлении всех сил на модернизацию и совершенствование вооружения, используемого в специальной военной операции на Украине", - уточнил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оборонному ведомству и ОПК, Россия разрабатывает ракету "Змеевик" в интересах ВМФ РФ с гиперзвуковым боевым оснащением. Один из собеседников уточнял, что "ракета "Змеевик" разрабатывается уже достаточно давно, она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь авианосцев". 

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