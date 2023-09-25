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ТАСС

СМИ: Великобритания негласно контактировала с Россией по вопросам безопасности

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Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании.
Источник изображения: eer.ru

Газета The i передает, что в ходе контактов стороны никогда не обсуждали возможные условия заключения мира между Киевом и Москвой

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британские дипломаты регулярно негласно контактировали со своими российскими коллегами по вопросам международной безопасности после начала конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The i.

По данным издания, в ходе контактов, которые в том числе проходили на полях крупнейших международных мероприятий в Вене и Нью-Йорке, стороны никогда не обсуждали возможные условия заключения мира между Киевом и Москвой.

"Мы поддерживаем контакты и считаем крайне важным сохранять возможность вести открытый диалог во время войны на Украине, - на условиях анонимности заявил газете высокопоставленный британский дипломат. - Мы не пытаемся ни поделить часть страны (Украины - прим. ТАСС), ни от чужого лица заключать мирные соглашения, однако поддерживать каналы связи открытыми жизненно важно".

В МИД королевства журналистам подтвердили, что встречи между дипломатами действительно имели место, при этом подчеркнув, что любая информация о том, что стороны обсуждали условия мира на Украине, "не заслуживает доверия и не соответствует действительности".

"После начала войны правительство Соединенного Королевства свело к минимуму дипломатические контакты с Россией, осуществляя их только в случаях, когда это было абсолютно необходимо для обеспечения жизненно важных интересов Соединенного Королевства в сфере безопасности", - заявил представитель британского внешнеполитического ведомства, добавив, что среди прочего стороны контактировали в рамках работы ОБСЕ и Совбеза ООН, "в которых Россия по-прежнему представлена".

Касаясь вопроса об условиях мирного урегулирования на Украине, представитель МИД королевства подчеркнул, что "свою позицию на любых переговорах должно определять украинское правительство". 

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