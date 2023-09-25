Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву

Блинкен о поставках ракет ATACMS: США в постоянном контакте с Киевом насчет вооружения

Украина будет получать необходимую поддержку от США с учетом потребностей и регулярных обсуждений. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной, с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно. <…> Этот процесс продолжается», — ответил он на вопрос о возможности поставки Киеву ракет ATACMS.

Он добавил, что обсуждения поставок вооружения для Украины проходят ежедневно.

Ранее в этот день в Белом доме опровергли сообщения СМИ о скорых поставках ATACMS Киеву. Телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил перед этим о скорой передаче небольшой партии оперативно-тактических ракет ATACMS Украине.

До этого, 21 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет военной помощи для Украины не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что президент Байден в итоге решил не поставлять ATACMS.

В тот же день президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. Первая партия танков будет состоять из 10 машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.